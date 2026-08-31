Matan a fotógrafo en Tehuitzingo, Puebla, tras denunciar amenazas

Ricardo Zúñiga Rosas, fotógrafo y creador de contenido de 35 años, fue asesinado a balazos la noche del 29 de agosto dentro de un establecimiento de productos de limpieza de su propiedad, ubicado en la comunidad de Santa Cruz Atopoltitlán, en el municipio de Tehuitzingo, Puebla, meses después de haber denunciado públicamente amenazas telefónicas relacionadas con sus críticas a la Administración Municipal.

Según los reportes preliminares, sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta llegaron al negocio, identificado como “Suma”, y dispararon en repetidas ocasiones contra Zúñiga Rosas antes de huir del lugar.

El creador de contenido recibió un impacto de bala en el tórax y fue trasladado por familiares y vecinos, aún con vida, al Hospital de Tehuitzingo, donde el personal médico confirmó su fallecimiento poco después de su ingreso.

Los agresores escaparon sin ser identificados. Hasta el 31 de agosto de 2026, las autoridades no reportaron personas detenidas ni establecieron oficialmente el móvil del homicidio.

El establecimiento donde ocurrió el ataque era administrado por la víctima junto con su esposa y era conocido en la zona por la venta de productos de limpieza.

Zúñiga Rosas utilizaba sus redes sociales para difundir fotografías e información sobre la vida cotidiana y los asuntos de interés público en Tehuitzingo, y realizaba señalamientos respecto al desempeño del Gobierno Municipal, entre ellos el manejo del basurero municipal, la administración de recursos y las obras públicas.

En mayo de 2026, el fotógrafo relató en sus redes sociales que recibió una llamada telefónica en la que le exigieron dejar de abordar esos temas y le advirtieron sobre posibles consecuencias si continuaba con sus publicaciones.

En una publicación del día 9 de mayo, dejó constancia escrita de las intimidaciones y advirtió a sus seguidores: “Así que banda, si algo me pasa ya saben”.

El Gobierno de Puebla condenó el homicidio mediante un comunicado en el que expresó su rechazo a cualquier acto que atente contra la libertad de expresión o ponga en riesgo la integridad de quienes realizan actividades informativas.

La administración estatal precisó que la Fiscalía General del Estado de Puebla será la encargada de esclarecer el crimen, identificar a los responsables y determinar el móvil del ataque, y añadió que las autoridades deberán establecer si existe alguna relación entre el asesinato y las amenazas denunciadas previamente.

La organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19 condenó el homicidio y exigió a las autoridades poblanas una investigación exhaustiva que contemple como línea prioritaria la labor informativa de la víctima, las críticas que difundía y las amenazas que había hecho públicas. La organización informó que documenta el caso.

Según los registros de Artículo 19, 181 periodistas y comunicadores han sido asesinados en México desde el año 2000 en casos que podrían estar relacionados con el ejercicio de su labor.

La organización ha advertido que la impunidad en estos casos favorece la repetición de la violencia y ha pedido que la actividad periodística de las víctimas se investigue como línea prioritaria cuando existen indicios de posibles represalias.

El homicidio de Zúñiga Rosas ocurrió poco más de un mes después del asesinato de Josué Martínez Contreras, director del medio digital Noticias San Martín Texmelucan, atacado a tiros el 16 de julio también en Puebla.

La carpeta de investigación permanece abierta y sin resultados públicos.

Familiares y habitantes de la región de la Mixteca poblana han exigido que el antecedente de las amenazas forme parte central de la indagatoria y que las autoridades consideren todos los registros públicos que el creador de contenido dejó antes de su muerte.