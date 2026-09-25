Matan a mujer afuera de templo y suspenden fiesta patronal en Valle de Santiago, Guanajuato

Una mujer murió tras un ataque armado registrado a las puertas del Templo de la Merced, en el barrio de La Loma, del municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, hecho que obligó a la suspensión de las festividades patronales que se desarrollaban en el lugar el 24 de septiembre de 2026.

La agresión ocurrió alrededor de las 21:00 horas sobre la calle Zaragoza, mientras decenas de familias y danzantes participaban en los festejos en honor a la Santísima Virgen de la Merced.

Según los primeros reportes, sujetos que viajaban en una motocicleta se aproximaron a la víctima, identificada preliminarmente como Patricia, y le dispararon en repetidas ocasiones antes de escapar del sitio.

Paramédicos que arribaron al lugar revisaron a la mujer y confirmaron que ya no presentaba signos vitales. La víctima tenía heridas de bala en la cabeza y el torso.

El ataque provocó pánico entre feligreses y asistentes a la feria, algunos de los cuales presentaron crisis nerviosas, según lo publicado por el periódico AM.

Elementos de la Policía Municipal de Valle de Santiago, del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional (GN) resguardaron la zona y acordonaron la escena para las diligencias correspondientes.

Tras la agresión, el párroco del templo indicó retirar la pirotecnia preparada para el festejo, con lo que quedaron canceladas las actividades programadas para esa noche en el barrio de La Loma.