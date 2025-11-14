Matan a otros dos presuntos implicados en crimen de Carlos Manzo

Otros dos presuntos implicados en el asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fueron asesinados, como ocurrió con el homicida Miguel Ángel Ubaldo Vidales, de 17 años, según reveló el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, militante de Morena.

Los restos de los otros dos involucrados -de los que al menos uno tendría 16 años- fueron localizados el lunes a un costado de la carretera Uruapan-Paracho, en Capácuaro, según reportes de la Fiscalía General del Estado.

”Lo que sí confirma la Fiscalía es que participaron otras dos personas que acompañaban al homicida, y estas personas son los dos que aparecieron en Capácuaro muertos, y son también los que participaron en el homicidio [de Manzo]”, dijo el Mandatario.

Con estos casos son ya tres los implicados en el crimen del Presidente Municipal que han sido asesinados. El primero, Miguel Ángel Ubaldo Vidales, de 17 años y quien está identificado como el autor material del homicidio, fue muerto de un disparo instantes después de asesinar al Alcalde, la noche del 1 de noviembre en plena plaza principal de Uruapan.

Según las investigaciones de la Fiscalía estatal, el pistolero -originario de Paracho- murió cuando ya estaba sometido y detenido por policías municipales, que fungían como escoltas de Manzo.

Ramírez Bedolla detalló que el asesinato de los otros dos implicados es una información que ha sido también validada por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

”Es una información ya fidedigna y está compulsada, revisada, compartida con el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch”, expresó el Gobernador.