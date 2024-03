La tarde de este martes fue asesinados a balazos Antonio Crespo Bolaños, Regidor del partido de Morena en el Ayuntamiento de Chilapa de Álvarez, Guerrero.

La agresión fue minutos antes de las 15:00 horas del 12 de marzo de 2024, cuando el político caminaba en el centro de dicho municipio guerrerense ubicado en la Montaña Baja.

Autoridades municipales y agentes de la Fiscalía General del Estado de Guerrero acordonaron la zona en que ocurrió la agresión contra el regidor e iniciaron con las investigaciones correspondientes.

Su cadáver, que había quedado tendido boca abajo, fue trasladado al Servicio Médico Forense de Chilpancingo.

Crespo Bolaños ostentaba la Regiduría de Desarrollo Rural del Ayuntamiento chilapeño, pero no se inscribió para participar en las elecciones del 2 de junio de 2024, por lo que no buscaba repetir en el cargo.

El Regidor formó parte del equipo de Tomás Morales Patrón, militante de Morena y ex aspirante a la alcaldía de Chilapa de Álvarez, Guerrero, quien alrededor de las 22:30 horas del 12 de marzo de 2024, fue asesinado a balazos por un hombre armado, cuando el político llegaba a su domicilio particular, ubicado en la calle 10 Norte, esquina con el Río Ajolotero, del barrio del Dulce Nombre.

Jacinto González Varona, diputado local y dirigente estatal de Morena, confirmó desde el Congreso guerrerense el crimen de Crespo Bolaños y señaló que “es muy delicada” la situación en Chilapa de Álvarez.

“Esto me da argumentos para decir que no hay condiciones para Morena, no sé para los otros partidos”, indicó González Varona, quien, al ser cuestionado sobre si Morena podría retirar candidaturas por la violencia en dicho municipio, respondió: “Vamos a analizar eso con el Comité [Directivo Municipal] y con los aspirantes”.