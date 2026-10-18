$!Matan al aspirante de Morena a la alcaldía de Cuajinicuilapa, Guerrero; su esposa resulta lesionada

El aspirante de Morena a la alcaldía de Cuajinicuilapa, Arturo Marín Acevedo, fue asesinado a balazos la tarde del sábado 17 de octubre en ese municipio de la región de la Costa Chica de Guerrero. Su esposa, quien lo acompañaba, resultó gravemente herida.
El ataque ocurrió en la colonia Centro, cuando hombres armados que viajaban en un automóvil alcanzaron la camioneta en la que se trasladaba Marín Acevedo y le dispararon. El político murió en el lugar debido a las heridas, mientras que su esposa resultó lesionada.
La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) informó que inició una carpeta de investigación por los delitos de homicidio calificado, en agravio de Arturo “N”, y lesiones calificadas contra Citlali “N”, por los hechos registrados la tarde del 17 de octubre en Cuajinicuilapa.
Personal de la Policía Investigadora Ministerial y de los Servicios Periciales realizó diligencias y recabó indicios para contribuir al esclarecimiento del caso. La Fiscalía señaló que continúa las investigaciones para establecer las circunstancias del ataque e identificar a quienes resulten responsables.
El 9 de octubre, Marín Acevedo informó en su cuenta de Facebook que se había registrado como aspirante a la Coordinación Municipal de Defensa de la Transformación en Cuajinicuilapa. Era sobrino de Alejandro Marín Mendoza, quien ocupó en dos ocasiones la alcaldía del municipio.
Guerrero, entre los estados con más homicidios dolosos
El homicidio ocurrió al inicio del proceso electoral 2026-2027, en el que Cuajinicuilapa está entre los 18 municipios donde los partidos deberán postular mujeres a las alcaldías, una disposición impugnada por el actual alcalde, Hildeberto Salinas Mariche, quien busca reelegirse.
Entre enero y septiembre de 2026, Guerrero registró 731 homicidios dolosos, con lo que se ubicó en el sexto lugar nacional por este delito. En el mismo periodo, Baja California, Guanajuato, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Morelos concentraron alrededor de la mitad de los asesinatos registrados en el país.
La Fiscalía estatal no ha informado sobre personas detenidas por el homicidio de Arturo Marín Acevedo ni ha establecido públicamente si el ataque estuvo relacionado con sus aspiraciones políticas.