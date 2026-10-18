$!Matan al aspirante de Morena a la alcaldía de Cuajinicuilapa, Guerrero; su esposa resulta lesionada

El aspirante de Morena a la alcaldía de Cuajinicuilapa, Arturo Marín Acevedo, fue asesinado a balazos la tarde del sábado 17 de octubre en ese municipio de la región de la Costa Chica de Guerrero. Su esposa, quien lo acompañaba, resultó gravemente herida.

El ataque ocurrió en la colonia Centro, cuando hombres armados que viajaban en un automóvil alcanzaron la camioneta en la que se trasladaba Marín Acevedo y le dispararon. El político murió en el lugar debido a las heridas, mientras que su esposa resultó lesionada.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) informó que inició una carpeta de investigación por los delitos de homicidio calificado, en agravio de Arturo “N”, y lesiones calificadas contra Citlali “N”, por los hechos registrados la tarde del 17 de octubre en Cuajinicuilapa.