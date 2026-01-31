Matan en Colima a dos mujeres familiares de Mario Delgado; agentes abaten a tres presuntos implicados

Dos mujeres fueron asesinadas la madrugada de este sábado en su domicilio en la colonia Placetas Estadio, en el estado de Colima, informaron autoridades estatales.

Las víctimas fueron identificadas en redes sociales como María Eugenia Delgado y Sheila Amezcua Delgado, familiares de Mario Delgado, como el propio Secretario de Educación Pública confirmó a través de redes sociales.

“Profunda consternación, indignación y tristeza por los hechos ocurridos esta madrugada en Colima donde mi tía Eugenia Delgado y mi prima Sheila fueron brutalmente asesinadas en su domicilio. Durante toda mi infancia mi tía Queña, como le decíamos de cariño, me preparó mi pastel de cumpleaños. Así se ganaba la vida, trabajando duro, vendiendo ricos pasteles y comida colimense como solo ella sabía prepararla”, escribió en su cuenta de X.

“Ya está con mis abuelos y con mi padre, su hermano consentido. Abrazo con mucho cariño y solidaridad a mis tíos, tías, primas, primos, sobrinos y en especial a mi primo Alex. Estamos seguros que se esclarecerá el caso y se hará justicia. QEPD”.

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad estatal informó por la tarde que tres presuntos implicados en el doble asesinato fueron abatidos en un enfrentamiento posterior, en el que resultó herido un elemento de la Fiscalía General del Estado.

Alrededor de las 04:30 de la madrugada, personas armadas habrían ingresado al domicilio en el municipio de Colima y asesinaron a madre e hija, para después huir de la zona. Una de las víctimas, María Eugenia Delgado Guízar, sería hermana de Felipe Delgado Guízar, padre del actual Secretario de Educación Pública.

En redes sociales, Felipe Delgado Carillo, hermano de Mario Delgado y Diputado del Partido Verde, comentó un reporte sobre al asesinato de María Eugenia, a quien identificó como su tía, y de quien, dijo, había presentado denuncias anteriormente ante las autoridades.

“La esquina era conocida como picadero. Es una vivienda abandonada. Constantemente mi tía tenía problemas porque drogadictos en su viaje se brincaban a la azotea de mi tía. Reportaba y reportaba a las autoridades, pero nada”, publicó.

La Fiscalía de Colima informó que estos hechos están siendo investigados bajo el protocolo de feminicidio y bajo los principios de perspectiva de género. Los elementos de investigación encontraron armas e indicios en el domicilio, como ropa y un marro usados durante los hechos.



El enfrentamiento

Autoridades de Colima detallaron que, mediante el seguimiento del Centro de Coordinación e Inteligencia (C5i), fueron identificadas algunas de las personas que participaron en el crimen, junto con un vehículo Chevrolet, modelo Groove, en el exterior de un domicilio en la colonia Punta Diamante, en el municipio de Villa de Álvarez.

“Cuando los elementos de las corporaciones se acercaron al lugar donde estaba ubicado el vehículo, fueron agredidos por disparos de arma de fuego; en dicho intercambio, tres agresores resultaron abatidos y un elemento de la FGE recibió un disparo, pero se encuentra fuera de peligro”, señaló en un comunicado.