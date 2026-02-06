Matan en EdoMex a capo colombiano, implicado en el homicidio del futbolista Andrés Escobar

Un grupo armado mató el 5 de febrero de 2026 en un restaurante del municipio de Huixquilucan, Estado de México, a Santiago Gallón Henao, colombiano vinculado desde la década de 1990 con la investigación por el homicidio del futbolista Andrés Escobar Saldarriaga, ocurrido el 2 de julio de 1994, en Medellín, Colombia, tras el Mundial de Estados Unidos 1994.

Según una fuente de la Fiscalía mexiquense, citada por la agencia francesa AFP, Gallón Henao murió tras recibir disparos de arma de fuego cuando se encontraba en un establecimiento de alimentos en Huixquilucan, donde presuntamente se reuniría con productores ganaderos.

De acuerdo con testimonios de familiares, el colombiano se dedicaba a actividades relacionadas con la ganadería y habría viajado a la zona centro del país para concretar reuniones de trabajo.

El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó el 6 de febrero en la red social X que Santiago Gallón Henao fue asesinado en México y lo señaló de haber participado en el entramado criminal que derivó en la muerte del defensor Andrés Escobar Saldarriaga.

Petro recordó que denunció a Gallón Henao en 2007 ante el Senado de la República de Colombia, en un debate relativo al paramilitarismo en Antioquia, en el que lo ubicó como integrante de la empresa de seguridad privada conocida como convivir “El Cóndor”.

En esa intervención parlamentaria, Petro Urrego afirmó que la convivir “El Cóndor” operó al lado de un mando identificado como “El Tubo”, señalado como coordinador del Bloque Metro, estructura paramilitar dedicada, entre otras actividades ilegales, al robo de combustible en un ducto que pasaba por la hacienda “Guacharacas”, propiedad del ex Presidente colombiano Álvaro Uribe.

Sostuvo que en ese predio se entrenaron grupos paramilitares y que la convivir “El Cóndor” fue creada mediante decreto cuando Uribe se desempeñaba como Gobernador de Antioquia, con autorización para portar armas de uso oficial.

Respecto a la muerte de Andrés Escobar Saldarriaga, la investigación colombiana estableció que el futbolista fue baleado a la salida de una discoteca de Medellín, el 2 de julio de 1994, pocos días después de que anotó un autogol en un partido de la selección colombiana frente a Estados Unidos en la fase de grupos del Mundial celebrado en ese país.

Versiones recopiladas por las autoridades señalaron que Santiago Gallón Henao y su hermano Pedro David Gallón Henao discutieron e insultaron al jugador en el establecimiento nocturno, y que el chofer de ambos, Humberto Muñoz Castro, disparó contra el deportista para presuntamente defender a sus empleadores en una situación de riesgo.

Muñoz Castro admitió haber realizado los disparos que mataron a Andrés Escobar Saldarriaga, fue sentenciado en 1995 a 43 años de prisión y recuperó la libertad en 2005, luego de obtener una reducción de condena.

Santiago y Pedro David Gallón Henao, en tanto, enfrentaron un proceso por encubrimiento y permanecieron 15 meses privados de la libertad, aunque no fueron juzgados por homicidio.

En su mensaje en X, Petro atribuyó a Santiago Gallón Henao la responsabilidad de haber ordenado el crimen por motivos de celos y afirmó que aquel asesinato deterioró la imagen internacional de Colombia.

En el ámbito del crimen organizado transnacional, autoridades de Estados Unidos incluyeron en 2015 a Santiago y Pedro David Gallón Henao en la lista de personas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, donde fueron señalados como integrantes de la organización delictiva conocida como “La Oficina de Envigado”, considerada sucesora del Cartel de Medellín.

Según ese registro, la estructura mantenía redes ligadas al tráfico de drogas y a otros delitos en Colombia y en el extranjero.

En el mismo contexto familiar, José Guillermo Gallón Henao, otro de los hermanos, fue extraditado a Estados Unidos en 2011, acusado de mantener negocios con Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, considerado entonces líder del Cártel de Sinaloa, en operaciones de narcotráfico hacia territorio estadounidense. Paralelamente, informes de seguridad colombianos vinculaban a los Gallón Henao con redes criminales asentadas en Antioquia, que articularon actividades ilícitas en torno al futbol profesional y a otros sectores económicos.

En su mensaje del 6 de febrero, Petro sostuvo que la muerte de Santiago Gallón Henao en México se relacionó con un entorno de violencia ligado a estructuras paramilitares y de narcotráfico que, afirmó, se consolidaron durante la expansión de las convivir y de diferentes bloques armados ilegales en Antioquia.

Llamó al electorado de ese departamento a evitar que personas vinculadas con organizaciones criminales accedan a posiciones de poder político en procesos electorales futuros.

Hasta el momento del reporte, las autoridades mexicanas mantenían abiertas las indagatorias respecto a los responsables materiales y posibles móviles del homicidio de Santiago Gallón Henao en Huixquilucan, sin que se hubieran difundido públicamente mayores detalles sobre la identidad de los agresores ni sobre el desarrollo de la investigación ministerial. En tanto, organismos de seguridad de Colombia analizaban la información disponible para determinar eventuales conexiones entre el asesinato del colombiano en México y disputas internas entre organizaciones criminales con presencia en ambos países.