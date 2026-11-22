PUEBLA._ Juan Pablo Quintero Navidad, identificado de manera preliminar como presunto sobrino del narcotraficante Rafael Caro Quintero, fue asesinado a balazos junto con otro hombre que supuestamente se desempeñaba como su escolta, en un ataque armado registrado en el fraccionamiento Lomas de Angelópolis III, en Puebla.

La agresión ocurrió alrededor de las 17:00 horas del sábado 21 de noviembre, en las inmediaciones del Parque Michoacán, en el municipio de Santa Clara Ocoyucan.

De acuerdo con información publicada por medios nacionales, una de las víctimas fue identificada como Juan Pablo Quintero Navidad, de 53 años, conocido como “El 25”, quien presuntamente tendría parentesco con Rafael Caro Quintero, fundador del extinto Cártel de Guadalajara.

El segundo hombre fue identificado preliminarmente como Paulino Félix Teodoro, quien presuntamente trabajaba como escolta de Quintero Navidad y habría sido militar en retiro.

La Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó el doble homicidio e informó que las dos víctimas fueron registradas oficialmente como Juan Pablo “N” y Paulino “N”, ambos originarios de Sinaloa.

En un comunicado, la dependencia señaló que elementos de seguridad pública acudieron al sitio tras recibir el reporte de detonaciones de arma de fuego. Al encontrar a los dos hombres lesionados, solicitaron apoyo de los servicios de emergencia, cuyos paramédicos confirmaron que ya no contaban con signos vitales.

Según los primeros reportes, los responsables del ataque escaparon a bordo de una camioneta Volkswagen Taos color gris.

En el lugar fueron localizados indicios balísticos y un arma larga calibre .556, de acuerdo con información difundida por medios de comunicación.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la práctica de las necropsias y los procedimientos correspondientes para confirmar oficialmente sus identidades.

La Fiscalía poblana inició las investigaciones ministeriales y periciales para establecer cómo ocurrió la agresión, recabar indicios e identificar a los responsables.

Hasta el momento no se habían reportado personas detenidas.



PRESUNTOS VÍNCULOS CRIMINALES

Juan Pablo Quintero Navidad también ha sido señalado en publicaciones periodísticas como presunto operador del Cártel de Caborca y del grupo conocido como La Plaza, con presencia en Sonora.

Sin embargo, la Fiscalía de Puebla no ha confirmado oficialmente ni el parentesco con Rafael Caro Quintero ni los posibles vínculos de las víctimas con organizaciones criminales.

El asesinato ocurrió un día después de la captura en Guasave, Sinaloa, de Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo” Isidro, otro presunto integrante de las estructuras del narcotráfico en el noroeste del País.