Por: Samedi Aguirre, Luz Rangel, Siboney Flores

Con supuestas radiografías de un ‘tercer espécimen’, testimonios de un controlador aéreo y hasta la participación del rapero Claudio Yarto –vocalista del grupo Caló–, Jaime Maussan se presentó de nueva cuenta en la Cámara de Diputados. Su intención y la del legislador de Morena Sergio Gutiérrez Luna es impulsar en México una iniciativa para que cualquier información sobre los Fenómenos Aéreos Anómalos No Identificados (FANI) no se clasifique como reservada, además de ser el primer país que reconozca su existencia.

Puesto que luego de aquella primera audiencia, autoridades de Perú, académicos y especialistas desmintieron las afirmación de Maussan, en este segundo espacio se volvió a usar evidencia falsa para convencer a la audiencia de que sus “pruebas son reales”.

Para ello, Jaime Maussan tomó la conducción de la sesión –que duró más de tres horas– en la que estuvieron presentes ponentes de diferentes nacionalidades, pero principalmente de Perú, país en el que se encontraron los “cuerpos desecados” que presentó en la primera audiencia del 13 de septiembre como “no humanos”.

‘Pruebas’ ya desmentidas

“Quiero presentar aquí una carta que envió el rector de la Universidad de Perú, el señor Moreno Legua, rector de la universidad, y que fue firmada por 11 catedráticos de la universidad. Esto como el preámbulo a la presentación de las investigaciones que van a hacer aquí diversos científicos del más alto nivel”, dijo Maussan.

A continuación, desde el Palacio Legislativo de San Lázaro proyectó el Pronunciamiento de la Universidad de San Luis Gonzaga, ICA, sobre el caso de los cuerpos desecados tridáctilos de Nazca. La carta describe en el punto 3 que “debido a la singularidad de estos cuerpos se requieren investigaciones más exhaustivas para comprender su naturaleza”.

El punto cinco de la misma carta señala “estos resultados preliminares no son concluyentes”; mientras que en el punto siete destaca “el equipo de investigación en ningún momento ha afirmado que estos cuerpos pertenezcan a seres extraterrestres”; también dice que lo más que pueden afirmar desde una perspectiva científica es que “se trata de cuerpos biológicos de origen desconocido que existieron en tiempos pasados, pero no humanos”. Concluye que dichos cuerpos no han sido “manipulados”.

Recordemos que el Ministerio de Cultura de Perú aclaró desde 2019 que no hay evidencia científica de que los especímenes tengan origen alienígena. Incluso, catedráticos de arqueología de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica (Unica) hallaron que hubo una manipulación para combinar huesos de humanos y animales, para luego presentarlos como supuestos alienígenas.

A pesar de ello, en conferencia de prensa tras la segunda audiencia, Maussan dijo que esto era falso.

“El mismo Ministerio de Cultura de Perú fue quien indujo esta duda cuando dijeron ellos que desde 2017 habían demostrado que eran cuerpos armados”, mencionó.

Pero este documento refiere que el Ministerio de Cultura realizó trabajo de campo y sostiene “todos los elementos analizados tienen una clara y evidente manufactura humana, es decir, que se trata de una construcción claramente intencionada”.

En realidad se trata de las momias de Nazca, Perú. De hecho, el legislador morenista las nombró de esa manera cuando Roger Zúñiga, encargado en jefe de la Investigación, entregó el pronunciamiento en papel.

“Este pronunciamiento que habla sobre las momias, llamadas momias, son seres desecados, ya se dijo”, mencionó Gutiérrez Luna.

Un ponente parte de la farándula

Además de Claudio Yarto, vocalista del grupo Caló, durante la audiencia participó el ponente David Willy Ruiz Vela, quien se identificó como ex presidente de la Asociación de Médicos Legales del Perú y miembro de la Academia de Medicina de Nueva York, aunque no se encontraron pruebas públicas de dichos cargos.

En su ponencia aseguró que lo presentado no era “producto de la fabricación humana” y que “de hecho no corresponde a ninguna especie de nuestro mundo conocido”.

Pero el médico peruanos es conocido en su país por los programas de farándula, luego de calificar como ‘anormal’ a los homosexuales en el programa Tengo Algo que Decirte. Después de ello, se convirtió en uno de los invitados favoritos de los programas de espectáculos.

De acuerdo con el diario Perú 21, está registrado en el Colegio Médico del Perú con una especialidad en cirugía plástica y otra en medicina legal.

Estudio de la UNAM no prueba origen de ‘extraterrestre’

Durante la audiencia, se volvió a presentar un análisis de carbono14 realizado por la la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) como prueba de que lo presentado no son seres humanos. Sin embargo, desde el mes de septiembre, la universidad compartió un comunicado asegurando que en efecto, ellos realizan análisis de datación, es decir, para determinar la antigüedad de una muestra, pero ningún tipo de revisión al origen o tipo de tejidos revisados.

Y por ello –luego de la audiencia– Jaime Maussan reviró contra la UNAM por haberse “deslindado” de la investigación.

“Yo dije en la audiencia pasada, la UNAM hizo análisis de carbono 14 y tiene una antigüedad de mil años... ¿cuando dije que ellos hicieron algo? Lo único que hicieron fue el carbono 14, yo tengo los documentos que demuestran que lo hizo la UNAM. ¿Sabes por qué lo hicieron? Son esos fantoches científicos que lo único que quieren hacer es desprestigiar lo que se ha hecho aquí”, dijo.

La UNAM explicó que el Laboratorio Nacional de Espectrometría de Masas con Aceleradores (LEMA) recibió en 2017 una muestra de piel y tejido cerebral menor a un gramo con el objetivo de determinar la antigüedad, a través de una prueba de Carbono 14, pero nunca hizo conclusiones sobre el origen de las muestras.

Aseguró que quienes realizan el estudio no tienen posibilidad de hacer algún muestreo o entrar en contacto con la fuente original de la que proviene la muestra.

Involucra al IPN

Una de las nuevas pruebas que mencionó Maussan involucra un estudio realizado por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) sobre la supuesta composición de osmio y plata pura presentes en un aditamento incrustado en uno de los cuerpos desecados, e interpretado por un investigador de dicha institución, pero todavía no hay un posicionamiento público al respecto.

El Sabueso cuestionó a la universidad, pero hasta el momento de la publicación no obtuvo respuesta.

De acuerdo con Maussan, un doctor de apellido Meza del IPN avaló en los laboratorios de metalurgia y materiales a Clara, como se refieren a uno de los cuerpos tridáctilos que tiene incrustada una placa en el pecho. Según dijo Maussan, es plata y osmium, dos elementos químicos que son peligrosos para los seres humanos cuando el contacto es directo.

“Tengo el resultado del doctor Meza, doctor en Ciencias que es uno de los directores del Instituto Politécnico Nacional, que avala esta investigación”, enfatizó.

Información pública sobre fenómenos anómalos

Las dos audiencias presentadas por Jaime Maussan se han llevado a cabo con el diputado de Morena Sergio Gutiérrez Luna, quien anunció que presentará una iniciativa para reformar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

“Cualquier información que tenga que ver sobre estos fenómenos anómalos, que obre en poder del Estado sea totalmente pública y no esté restringida”, adelantó el legislador.

Gutiérrez Luna enlistó cualquier dato, video o forma de conocimiento que se tenga no identificado.

Durante una de sus intervenciones, Maussan reconoció la iniciativa de ley para que la información no sea ocultada o reservada. Además, señaló que los costos que implicó la presencia de expertos extranjeros fueron cubiertos por su propia empresa.

“Esta decisión histórica permitirá mantener informado al pueblo de México y el mundo sobre lo que está ocurriendo en los cielos”, sostuvo el ufólogo.