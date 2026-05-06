Mayoría apoya extradición de Rocha a EU y desconfía de investigación mexicana: Reforma

Un sondeo telefónico nacional de Grupo Reforma, realizado el 5 de mayo de 2026 a 247 adultos, reveló que el 57 por ciento de los encuestados consideró que Rubén Rocha Moya debe ser extraditado a Estados Unidos, en el contexto de las acusaciones de narcotráfico formuladas por autoridades judiciales de ese País en su contra.

El 32 por ciento de los consultados se manifestó en contra de la extradición del Gobernador con licencia de Sinaloa, mientras que el 11 por ciento restante señaló no tener una postura definida respecto al tema.

Las acusaciones estadounidenses vinculan a Rocha Moya con presuntos nexos con el cártel de Sinaloa, señalamientos que el propio funcionario ha rechazado públicamente.

En cuanto a la percepción sobre su inocencia, el 62 por ciento de los encuestados respondió que no considera inocente a Rocha Moya frente a las acusaciones de tener nexos con el narcotráfico, en tanto que solo el 14 por ciento afirmó creer en su inocencia y el 24 por ciento declaró no saber.

La desconfianza hacia las instituciones mexicanas también quedó reflejada en los resultados: el 55 por ciento de los participantes en el sondeo señaló no confiar en la imparcialidad de la investigación ordenada por el Gobierno mexicano respecto a las acusaciones contra Rocha Moya, frente a un 43 por ciento que sí expresó confianza en dicho proceso. Solo el 2 por ciento indicó no saber.

El sondeo también señala que el 50 por ciento de los encuestados confía más en el sistema de justicia estadounidense para resolver el caso, mientras que solo el 33 por ciento se inclinó por el sistema de justicia mexicano y el 17 por ciento restante no supo responder.

Rocha Moya solicitó licencia a la Gubernatura de Sinaloa tras hacerse públicas las acusaciones formuladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que lo señalan como presunto colaborador del cártel de Sinaloa.

En su lugar asumió como Gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde.