Mayoría de muertos en incendio de Waldo’s en Hermosillo, fallecieron por inhalar humo: Fiscalía

Gustavo Salas Chávez, titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Sonora, reveló que la mayoría de las víctimas de la explosión de un transformador y posterior incendio en el establecimiento comercial Waldo’s, ubicado en pleno centro de Hermosillo, fue por inhalación de gases tóxicos.

Antes, la institución de procuración de justicia estatal sonorense reveló que la principal línea de investigación en la explosión registrada al interior del citado establecimiento comercial, sería por fallas en un transformador.

“Las condiciones por las que en su mayoría [de las víctimas] fallecieron fue por inhalación de gases tóxicos”, explicó el titular de la institución de procuración de justicia estatal sonorense, en un video publicado en la cuenta de la red social X de la FGJE.

“La hipótesis de trabajo es que el evento fue accidental y la línea de Investigación versa respecto de un transformador que se encontraba en el interior del establecimiento comercial”, indicó, antes la Fiscalía sonorense, en un comunicado.

“En cuanto el departamento de Bomberos permita el acceso al interior del local, ya que aún siguen removiendo escombros, se revise la estructura y se permita con seguridad el ingreso de los peritos, se podrá determinar con precisión las causas del siniestro, y en su caso, corroborar la línea de investigación sobre la base de los indicios existentes, que presume pudiera ser el origen del foco del incendio”, detalló la FGJE.

“Se mantienen al momento ya solo 5 personas hospitalizadas: - 2 en clínica del Noroeste. - ⁠1 en el Hosp. Ocaranza del ISSSTE. - ⁠1 en el hospital HGZ14 del IMSS Ordinario. - ⁠1 en el HGZ2 del mismo IMSS Ordinario”, agregó la institución de procuración de justicia estatal sonorense.

“Según información proporcionada por la Secretaría de Salud, sube el número a 6 hospitalizados por un reingreso que ya habiendo sido dado de alta de la UMF 37 del IMSS volvió a solicitar valoración en el HIES IMSS Bienestar siendo ingresada a urgencias. Por otra parte, informa médico intensivista a cargo de los dos pacientes en la Clínica del Noroeste que no sería inminente el traslado a otra unidad fuera del Estado. Se mantiene comunicación permanente con la clínica”, actualizó la FGJE.

“De manera preliminar, autoridades reportan 22 personas fallecidas -6 hombres, 9 mujeres y 7 menores- tras la explosión y posterior incendio que conmocionó a la ciudad”, indicó el medio local, en su versión digital.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño -presidente del Consejo Político Nacional del partido Morena- externó sus condolencias a los familiares de las víctimas e instruyó llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

“Expreso mis más profundas condolencias a las familias y seres queridos de las personas fallecidas en el incendio ocurrido hoy en el Centro de Hermosillo. El Gobierno del Estado brindará atención puntual e integral a las víctimas y a sus seres queridos. Asimismo, he instruido que se lleven a cabo todas las investigaciones correspondientes. Seguiremos informando en las siguientes horas”, escribió el mandatario sonorense, en su cuenta de la red social X.

“Este es un día triste para Sonora, especialmente para las familias que perdieron a un ser querido en el centro de Hermosillo. Me sumo con respeto a las muestras de solidaridad con ellas y con toda la comunidad. El Gobierno del Estado realizará todas las acciones necesarias para apoyar a las familias y personas afectadas por la explosión ocurrida en la tienda Waldo’s”, comentó, después, en un video, Durazo Montaño.

“Mis sentidas condolencias a las familias y seres queridos de las personas fallecidas en el incendio ocurrido en una tienda en el centro de Hermosillo. He estado en contacto con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, para apoyar en lo que se necesite. Instruí a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez [Velázquez], para que envíe equipo de apoyo a fin de atender a los familiares y heridos”, expresó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, también en X.

Por su parte, el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez -militante del Partido Acción Nacional (PAN), informó que giró instrucciones para que se atendiera con emergencia la situación y se brindara la ayuda necesaria por parte del Gobierno Municipal, a todos los afectados.

“Ante los lamentables hechos donde varias personas fallecieron durante un incendio registrado en el Centro de la Ciudad, he girado instrucciones para que se atienda con emergencia la situación y se brinde la ayuda necesaria por parte del Municipio, a todos los afectados. Trabajamos en coordinación con todos los niveles de gobierno. Ofrecemos nuestras condolencias a las familias de las víctimas”, dijo el alcalde panista, también en X.

El siniestro, registrado en el cruce de las calles Doctor Noriega y Matamoros, movilizó a elementos del Departamento de Bomberos, Policía Municipal, Cruz Roja y otras instituciones, mismas que lograron controlar el incendio, además de que se evitó su propagación a los negocios contiguos.

El director del Departamento de Bomberos de Hermosillo, Francisco Matty Ortega, comentó que varias personas lesionadas fueron trasladadas a diversos hospitales, para su atención médica.

Según lo reveló el diario La Jornada, un estallido ocurrió poco después de las 15:00 horas del 1 de noviembre de 2025, cuando el establecimiento comercial estaba lleno de clientes que aprovechaban las compras por la quincena y la cercanía del Día de los Muertos. “Las llamas se propagaron rápidamente por el inmueble y se extendieron hasta llegar a un vehículo estacionado en la banqueta, mismo que quedó totalmente envuelto por el fuego”, destacó el mismo rotativo.

Por su parte, el Ayuntamiento de Hermosillo anunció que decidieron cancelar las actividades que se tenían programadas en el centro histórico de dicha ciudad, en específico las del Festival de Día de Muertos, así como el Concurso y la Marcha de las Catrinas previstos para el mismo día. “Nos unimos al sentimiento de tristeza que embarga a nuestra comunidad y reiteramos nuestro compromiso con el bienestar y la seguridad de todas y todos los hermosillenses”, enfatizó.

“La familia Waldo’s está profundamente dolida y consternada por los trágicos hechos ocurridos ayer en nuestra sucursal del centro de Hermosillo. En este momento, no hay nada más importante que atender esta emergencia y apoyar a las familias de quienes perdieron la vida y a las personas lesionadas”, anunció la cadena comercial.

“Queremos ser transparentes sobre nuestras acciones implementadas: 1. Estamos presentes: Mantenemos una estrecha comunicación con las autoridades desde el primer momento para ponernos a la orden y, lo más importante, iniciar el acompañamiento a las víctimas”.

“2. Acción inmediata: Hemos puesto en marcha todos nuestros esfuerzos para apoyar a las familias afectadas y gestionaremos de manera urgente los recursos necesarios. 3. Colaboración total: Estamos colaborando de manera total y abierta con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora y con todas las autoridades para esclarecer las causas de este terrible suceso. Nuestra prioridad es apoyar a las familias afectadas mientras se esclarecen los hechos”, finalizó.