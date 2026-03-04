‘Mazatlán, regrésanos a nuestros hijos, somos del Estado de México’; protestan de nuevo en la CDMX

A un mes de la desaparición de cuatro turistas del Estado de México en Mazatlán, Sinaloa, familiares y amigos de los jóvenes realizaron este miércoles 4 de marzo una nueva protesta con rezos y plegarias, y bloquearon la circulación vehicular en pleno Centro Histórico de la Ciudad de México, para exigir avances en su localización, ya que las autoridades siguen sin dar información.

Los hermanos Omar Alexis Ramírez Sabino, de 30 años; Javier Ramírez Sabino, de 25 años; Gregorio Ramírez Sabino, de 19 años; y Oscar García Hernández, de 30 años, y dos mujeres más, entre ellas una menor, viajaron al puerto para celebrar un cumpleaños y el pasado martes 3 de febrero desaparecieron cuando paseaban en racers por la zona de Cerritos-El Habal.

Este miércoles, sus familiares y amigos exigieron a las autoridades de nuevo que se dé mayor celeridad a la búsqueda y que se dé información.

“Mazatlán, regrésanos a nuestros hijos, somos del Estado de México”, decía una de las pancartas grandes de los manifestantes.

“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

La protesta y bloqueo vial se realizaron en el crucero de las calles Correo Mayor y Moneda y se extendieron hasta Corregidora y la zona de 16 de Septiembre, en el Centro Histórico, a un costado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Verónica Sabino, madre de tres de los jóvenes, se hincó y rezó durante varios minutos.

Informó que ha transcurrido un mes sin que las autoridades les informen resultados concretos sobre la búsqueda.

“Mis hijos fueron a festejar un cumpleaños, estaban de vacaciones. Desde ese día no sabemos nada de ellos. Nos dicen que están investigando, pero no nos muestran avances”, denunció frente a los manifestantes que portaban pancartas con las fotos de los desaparecidos.

“No nos han dicho nada, nada”, afirmó.

La nueva protesta duró varias horas, esperando que las autoridades den información del caso.

Apenas el pasado viernes 27 de febrero, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el pleno del Gabinete federal de seguridad estuvieron en la Tercera Región Militar en Mazatlán, donde encabezaron la conferencia “La Mañanera del Pueblo”.

El martes 4 de marzo, en medio de una crisis de desapariciones en el sur de Sinaloa, la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, realizó una gira con agenda de carácter privado en el puerto.

La funcionaria federal sostuvo una reunión con autoridades de los tres niveles de gobierno.

En un comunicado emitido por la FGR, se señala que en la junta estuvieron presentes el titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, David Boone de la Garza; el Fiscal Federal en el estado de Sinaloa, Efraín Alonso Gastélum; la Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo; la Presidenta Municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez; así como mandos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, entre otros.

La visita se da en el contexto de la desaparición de 10 trabajadores mineros en Concordia desde enero, lo que provocó un despliegue de fuerzas federales en ese municipio del sur de Sinaloa, donde tras tres días de operativo detuvieron a cuatro personas y hallaron una fosa clandestina donde encontraron 10 cuerpos.