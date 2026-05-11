$!Mazatlán será sede de la semifinal ‘México Canta’; Junior H y Majo Aguilar acompañan a Sheinbaum

Mazatlán ha sido seleccionada para ser sede de una de las semifinales del certamen convocado por el Gobierno federal, “México Canta”, con el que se invita a jóvenes a construir a través de canciones, una nueva narrativa del País. “El objetivo del concurso ha sido siempre impulsar nuevas narrativas que no reproduzcan mensajes que normalicen la violencia o cualquier tipo de discriminación, misoginia, racismo, sino que genere espacios para los jóvenes para contar otras formas de vida”, explicó Claudia Curiel de Icaza, Secretaria de Cultura. Y para presentar esta segunda edición, en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se tuvo como invitados a Junior H y a Majo Aguilar. Esta iniciativa, señaló Curiel de Icaza, es parte de la Estrategia Integral de Atención a las Causas por la Paz y Contra las Adicciones.

Y por supuesto, dijo, se parte de la convicción de que la cultura, la música, transforman vidas, construyen comunidad, generan paz. “Es un concurso binacional sin precedentes, que ha hermanado a jóvenes mexicanos y mexicano-estadounidenses a través de nuestras raíces; el orgullo de ser mexicanos y los vínculos culturales entre México y Estados Unidos a través principalmente del regional mexicano, que hoy es uno de los géneros que más ha impactado a nivel mundial”, señaló. “Queremos ser también muy claros que esta estrategia no trata en ningún momento de prohibir, sino de abrir espacios, conectar con las juventudes y construir otro tipo de referentes culturales”, asentó. La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 18 a 29 años, tanto residentes en México como mexicanos que residen en Estados Unidos, y las canciones pueden ser interpretadas en español, en inglés, en lengua originaria, en espanglish.. Indicó que en esta ocasión, la modalidad apuesta a las creaciones enfocado este año al regional mexicano con fusión, que se trata de uno de los principales géneros del mundo y representa el 70 por ciento de la música mexicana reproducida en plataformas de streaming.

El 24 de julio se anunciará a los semifinalistas seleccionados de los mexicoestadounidenses y el 31 de julio a los seleccionados mexicanos, cuyo desarrollo se hará de manera presencial. La semifinal en Estados Unidos se llevará a cabo el 23 de agosto en el “Million Dollar Theater” en Los Ángeles, California, y tendrá un artista invitado y se elegirá por votación del público a los tres finalistas. Y para el 30 de agosto, la semifinal de los talentos mexicanos se llevará a cabo en el Teatro Ángela Peralta de Mazatlán, donde además del invitado especial, se seguirá la misma dinámica de la votación del público para elegir a los otros finalistas. Y un séptimo finalista se dará a conocer el 6 de septiembre, que será el que mejor votación haya obtenido de las dos semifinales. Para el domingo 13 de septiembre se tendrá la gran final en el Auditorio Nacional, en la Ciudad de México, donde van a estar los finalistas, también un artista invitado muy especial. Y otra vez, votación del público con 3 ganadores. “Todos esos ganadores se van a presentar el martes 15 de septiembre en el Zócalo, en la presentación especial, que ya se estará anunciando el talento sorpresa que estará para esa edición”, anunció Claudia Curiel de Icaza.

Junior H y Mago Aguilar Como invitados en la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estuvieron Junior H y Mago Aguilar. La cantante de la dinastía Aguilar, que ya participó en la primera edición, destacó la participación de los jóvenes en este certamen y el talento que se tiene en México. “También creo que las nuevas generaciones tenemos una responsabilidad muy importante: seguir construyendo un camino de música que nos represente de una manera real, digna y que también abra espacio para más y nuevas voces”, asentó.

Es emocionante que exista un proyecto como “México Canta”, dijo, porque impulsa nuevas narrativas, nuevas generaciones y formas de conectar con la música desde la identidad, el amor y, lo más importante, el respeto. Junior H expresó que en sus inicios, algunas de las historias que contaba en sus canciones no sumaban al mensaje positivo que reflejan sus actuales composiciones, porque creyó y entendió que la música, además de ser una forma de expresión, también implica una responsabilidad cuando te escuchan millones de personas alrededor del mundo. “Cuando te conviertes en referente para muchos y muchas, entiendes que lo que dices sí influye en cómo se sienten, sueñan y, lo más importante, cómo construyen su futuro”, manifestó.

También ha entendido algo muy importante, añadió, el talento mexicano para la música es único, por eso, el regional mexicano hoy representa al País en todo el mundo. “Decidí evolucionar como artista, tomar una ruta en mi crecimiento como persona con proyectos como $ad Boyz, que representa una conexión con mi generación desde las emociones y las experiencias reales que vivimos día a día; porque la cultura de paz no significa dejar de contar nuestra realidad, significa encontrar nuevas formas de expresarla”, asentó.

No hay censura: Sheinbaum La Presidenta de México destacó que uno de los objetivos de este concurso es promover narrativas distintas dentro del regional mexicano. “Y no lo estamos censurando, porque no creo en la censura, no creo que prohibiendo la música o ciertos contenidos de la música se resuelva algún problema, más bien lo que hay que hacer es fomentar que no haya apología de la violencia en la música. Y ese es el objetivo de este concurso”, destacó.