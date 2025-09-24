Mazatlán tiene condiciones de seguridad para visitarlo: Sheinbaum

Mazatlán tiene condiciones de seguridad para la visita que se realizará este fin de semana, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante su conferencia de prensa “La Mañanera del Pueblo”.

Sheinbaum Pardo recordó que no es la primera ocasión en la que viaja a Sinaloa durante su Presidencia, que coincidió con el estallido de violencia en la entidad, semanas después de que Ismael “El Mayo” Zambada, fuera capturado en Estados Unidos.

“Ha habido muchos eventos masivos gubernamentales y no gubernamentales en Mazatlán y en el propio Culiacán y sí hay las condiciones para que vayamos. Y a los habitantes de Culiacán, la población, al pueblo de Culiacán, vamos a estar siempre, y de todo Sinaloa para apoyarles y construir poco a poco una condición de mayor seguridad y paz”.

Este sábado 27 de septiembre, la Presidenta de México visitará Mazatlán por segunda ocasión en una gira por el noroeste y norte del País, tras su Primer Informe de Gobierno.

Además del puerto sinaloense, el viernes estará en Ciudad Juárez, Chihuahua, y Mexicali, Baja California; el sábado en La Paz, Baja California Sur, y Tepic, Nayarit. El domingo se trasladará a Guadalajara, Jalisco, y Colima, Colima.

Sheinbaum Pardo detalló que cerraría la gira en Ciudad de México el próximo 5 de octubre.