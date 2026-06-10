MC denuncia ante Profepa planta de amoniaco en Bahía de Ohuira, Sinaloa

El dirigente de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, informó el 10 de junio de 2026 que el partido presentó una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) contra el proyecto de construcción de una planta de amoniaco en Bahía de Ohuira, Sinaloa, cuyos permisos siguen vigentes para su desarrollo y operación.

La denuncia se presentó días después de que miles de personas marcharon el domingo 8 del mismo mes y año desde Los Mochis hasta Topolobampo para exigir la cancelación del proyecto, que los manifestantes consideran una amenaza para el ecosistema de la zona.

Álvarez Máynez señaló que el impacto ambiental del proyecto no se limita a las especies que habitan el ecosistema, sino que también pone en riesgo a las familias que dependen de él. “El costo ambiental de la planta de amoniaco que se construye en Bahía de Ohuira no sólo amenaza el ecosistema y las especies que habitan ahí, también pone en riesgo a las familias que dependen de ella”, sostuvo el dirigente partidista.

A través de redes sociales, el dirigente de MC advirtió que miles de ballenas se verán afectadas si el proyecto se concreta, y llamó a proteger los mares, ríos y playas del país. “Ya presentamos una denuncia ante la Profepa y seguiremos insistiendo para proteger el ambiente”, indicó.