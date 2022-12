MC insiste en descartar alianza opositora en 2024; ir en coalición con otros ‘fue un error’, dice Dante Delgado

“Por eso somos la fuerza política de mayor crecimiento en México. Solo en 2018 tuvimos un retroceso y fue por un error que no volveremos a cometer , porque ahora nuestra alianza será con las y los ciudadanos y no con los partidos de la vieja política”, agregó.

Descartó cualquier tipo de coalición porque, afirmó, en 2018 les resultó más perjudicial que benéfico y ahora no se volverán a equivocar.

“Estoy seguro de que vamos a hacer la mejor campaña, la más inteligente, la más fresca, la más vibrante. Estoy seguro de que tenemos la mejor propuesta para México”, dijo Delgado.

“Estoy seguro de que allá afuera hay millones de mexicanos que están ansiosos de tener una opción que no sea la alianza del PRIAN, ni de Morena”.

A la reunión, en la que el Gobernador Samuel García y el Alcalde Luis Donaldo Colosio Riojas ocuparon la primera fila, no acudió el Gobernador Enrique Alfaro.

“Realmente, no sé si vamos a ir juntos o en bola, solos o en coalición, lo que sí sé es que ya hemos demostrado, como en Nuevo León, que no ocupamos a nadie y que solos ganamos y ganamos bien... y a las pruebas me remito”, dijo García durante su intervención.

Colosio Riojas usó su intervención para relatar a los asistentes una historia de éxito de dos jóvenes a quienes desde la prevención las autoridades los ayudaron a salir de las pandillas y volver a la escuela y hacer deporte.

“Cuando llegamos (al gobierno de Monterrey), había una ola de violencia que estaba escalando en donde ya no eran simplemente riñas o peleas callejeras, se estaban dando con armas y estaban matándose entre sí”, dijo.

“Estamos hablando de niños de 14, 15, 16, 17 años, que estaban vendiendo narcóticos para subsistir y que ya tenían una guerra entre ambos grupos en plena ciudad de Monterrey”.

En dos ocasiones, durante su presentación y en la conclusión de su discurso, los asistentes le corearon “¡Presidente, Presidente!”.

Como parte de la inauguración de la convención, MC presentó su nueva campaña que tiene como lema “Movimiento de la alegría”.