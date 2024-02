Aunque difirieron en el número, Braulio López Ochoa Mijares y José Clemente Castañeda Hoeflich, coordinadores de los grupos parlamentarios de Movimiento Ciudadano (MC) en las cámaras de diputados y senadores del Congreso de la Unión, respectivamente, aseguraron que sus bancadas apoyará en mínimo 10 de las 20 iniciativas de reforma presentadas, el 5 de febrero de 2024, por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El coordinador de Movimiento Ciudadano en San Lázaro aseguró que la bancada que lideraba apoyaría 11 de las iniciativas que el titular del Poder Ejecutivo Federal, envió a la Cámara baja del Congreso de la Unión, entre ellos los proyectos de reforma destinados a fortalecer las políticas sociales del Gobierno de México.

Sin embargo, el legislador señaló que dichas iniciativas se deberían discutir y votar de inmediato, y que AMLO no las utilizara para inmiscuirse en el proceso electoral que se llevará a cabo el 2 de junio de 2024, sino que, por el contrario, no apoyarían las que tenían “un claro esquema de destrucción institucional”.

“Empecemos con la discusión lo antes posible. Lo que queremos es que en esa política social que acompañamos se saquen lo antes posible. Lo que queremos es que se discutan ya, no necesitamos ir a un diálogo para estas cosas que son evidentemente positivas para la sociedad”, dijo López Ochoa Mijares.

El diputado federal advirtió que el mandatario nacional quería utilizar las iniciativas de reforma para hacer campaña a favor de Claudia Sheinbaum Pardo, y por ello estaban haciendo un “show”, con los foros que planearon hasta abril de 2024.

“Lo que pasa es que quieren hacer campaña de todo, no quieren beneficiar a la población, sino que quieren hacer un show de algo que sabemos todos que necesita el país”, expresó López Ochoa Mijares, quien también detalló que entre las iniciativas que respaldaría MC en San Lázaro, estaban: la de protección animal, la reforma al sistema de pensiones, así como a los programas sociales que beneficiaban a los adultos mayores y a los jóvenes.

Un día antes, Castañeda Hoeflich anunció que el grupo parlamentario que lideraba en el Senado, estaba listo para aprobar 10 de las 20 iniciativas de reforma presentadas por el presidente López Obrador, que serían las relacionadas con derechos sociales.

Durante una entrevista, con el periodista Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, el diputado federal por Jalisco dijo que Morena en el Senado debía hacer suyas las iniciativas que el político tabasqueño presentó en la Cámara baja del Congreso de la Unión e iniciar el trámite legislativo, si realmente había voluntad para sacarlas adelante.

“Nosotros estamos listos y tenemos los votos para aprobar las reformas constitucionales [...] Movimiento Ciudadano manifiesta, desde este momento, su disposición para sacarlas y ahorrarnos todo el trámite legislativo que ellos quieren entrampar”, puntualizó Castañeda Hoeflich.

El legislador detalló que las iniciativas que MC aprobaría, con ajustes menores, de manera inmediata, eran la de los pueblos indígenas como sujetos de derecho, adultos mayores, personas con discapacidad y trabajadores del campo, bienestar animal, salario mínimo para servidores públicos, trabajo juvenil, salud universal, vivienda, alimentación, medio ambiente y agua, servicio ferroviario, así como las dos reformas del sistema de pensiones.

Sin embargo, el coordinador del grupo legislativo de MC en el Senado de la República aclaró que la reforma en materia de derechos indígenas necesitaría forzosamente una consulta a los pueblos y comunidades indígenas.

Además, Castañeda Hoeflich exigió la comparecencia de las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), para tener más claridad en el tema de las pensiones.

No obstante, el diputado federal por Jalisco advirtió que en lugar de implementar tácticas dilatorias y politiqueras, Morena debería generar un diálogo nacional, en los temas de derechos sociales.

“Nosotros le hacemos el día de hoy un llamado, concretamente a la mayoría de Morena, para que de una vez en el Senado de la República puedan presentarse, cuando menos la mitad de estas iniciativas, las que tienen que ver con derechos sociales”, enfatizó el coordinador del grupo legislativo de MC en la Cámara baja del Congreso de la Unión.

“En toda la parte de contenido social, en la que debemos de reconocer la deuda del estado mexicano, MC va a actuar con responsabilidad y en lo que tiene que ver con la regresión autoritaria nos vamos a seguir oponiendo como lo hemos hecho en toda nuestra historia”, abundó Castañeda Hoeflich.

Respecto a las demás iniciativas presentadas por el mandatario nacional, el diputado aseguró que MC se había opuesto en todo este sexenio y desde antes, a un “desmantelamiento del Estado”, por lo que no abonarían para que se vulnerara la autonomía del Poder Judicial de la Federación (PJF) y del sistema electoral.

“El lado B de estás iniciativas es una serie de planteamientos que a nuestro juicio no podrían transitar y que no coinciden en absoluto con la agenda de MC”, subrayó Castañeda Hoeflich, quien también confió en que si había voluntad política, la agenda social podría avanzar, pero que en caso contrario, se confirmaría que el presidente solo “quiere hacer de la agenda de su fracaso la clave electoral del 2024”, cosa que Movimiento Ciudadano, dijo, no iba a permitir.

El 13 de febrero de 2024, los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acordaron que durante el último periodo de sesiones de la 65 Legislatura, habría un amplio debate de las 20 iniciativas enviadas por el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Aunado a lo anterior, el lunes 19 de febrero de 2024 iniciaría la presentación de las iniciativas, para que, a fines de abril del presente año, a la mitad la campaña presidencial y poco antes de que culmine el periodo de sesiones, podrían votarse las propuestas de reforma presentadas por el mandatario nacional.

Según lo detalló Moisés Ignacio Mier Velazco, coordinador de los diputados federales de Morena, el debate de las iniciativas de reformas enviadas por López Obrador se dividiría en cuatro temas: libertad, bienestar, justicia y democracia.

El político poblano señaló que durante los foros se incluiría el dictamen de reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana, del que ya hubo parlamento abierto, y la reforma para prohibir con juicio de amparo la suspensión general de reformas y actos de gobierno, propuesta por la bancada de Morena en San Lázaro.

Respecto a las iniciativas presentadas por el titular del Poder Ejecutivo Federal, precisó que se modificarían 51 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que representaría más de 120 modificaciones específicas.

Según Mier Velazco, habría tres esquemas de debate: uno, diálogos en la Jucopo de San Lázaro, a la par de otros en el mismo órgano de gobierno del Senado de la República; dos, diálogos estatales; y tres, diálogos regionales.

El coordinador del grupo legislativo de Morena en San Lázaro explicó que de las cuatro sesiones parlamentarias previstas para la discusión de las iniciativas de reforma presidenciales, dos se llevarían a cabo en la Cámara baja del Congreso de la Unión y otras dos en el Senado, como colegisladora.

La mesa “Reformas Constitucionales para libertad” se llevará a cabo en el Senado, el 27 de febrero de 2024. Mientras que el foro “Reformas Constitucionales para el Bienestar”, será realizado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el 12 de marzo del presente año.

Además, el foro “Reforma Constitucional para Justicia” se efectuará en el Senado, el 19 de marzo de 2024. Finalmente, el foro “Reforma Constitucional para Democracia”, se llevará a cabo en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el 19 abril del presente año.

Mientras que los foros regionales se realizarán en Durango, el 29 de febrero; en San Luis Potosí, el 7 de marzo; en Mérida, Yucatán, el 4 de abril; y en Toluca, Estado de México, el 11 de abril del presente año.