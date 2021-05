Movimiento Ciudadano (MC) designó, este martes 17 de mayo, a Jesús Manuel Scott Sánchez, como su candidato a la gubernatura de Sonora, ello luego de que Ricardo Bours Castelo declinó a favor de Ernesto Gándara Camou, aspirante al mismo cargo por la alianza entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), y, de la Revolución Democrática (PRD).

Jorge Álvarez Máynez, titular de de la Secretaría Nacional de Acuerdos de MC, presentó a Scott Sánchez -quien era candidato de MC a diputado local por el Distrito 16 de Sonora- pero también exigió a Bours Castelo que oficialice su renuncia.

“Quiero exigir públicamente a Ricardo Bours que oficialice su renuncia ante el Instituto Estatal Electoral para que nuestro candidato pueda participar en el debate de las seis de la tarde”, reprochó el dirigente partidista.

“Dio un comunicado hace 24 horas, pero no ha tenido la elemental cortesía política de oficializar la renuncia ante los órganos competentes. Ya hicimos una designación, está hoy representada, la verdad es un orgullo”, insistió Álvarez Máynez.

Por su parte, Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador nacional de MC, describió la decisión de Bours Castelo como un acuerdo “en lo oscurito” y entre cúpulas de poder que han gobernado dicha entidad.

“Ese pasado que cree que puede pactar en lo oscurito el futuro de un estado como Sonora, el pasado que cree que acuerdos cupulares pueden arreglar a todo mundo y decidir sobre los destinos que muchos hemos decidido tomar en nuestras manos”, agregó Castañeda Hoeflich.

“Por eso Manuel Scott, desde la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano no solamente tienes nuestro respaldo y apoyo, tienes todas las garantías para que sigas encabezando lo que muchas y muchos sonorenses han construido en estos días”, expresó el dirigente partidista.

Scott Sánchez, ex diputado local en Sonora y dirigente municipal de dicho partido en Cajeme, admitió que su meta principal era volver a lograr un espacio en el Congreso local, pero aceptó esta nueva candidatura a sólo 19 días de la jornada electoral.

“Me queda claro que he dejado a lo mejor el perseguir un ideal o un sueño particular de ser diputado, las encuestas ahí están, teníamos un distrito local ganado, pero hoy asumimos el reto porque la política nos queda claro que no va a ser de una sola persona”, dij el nuevo candidato a gobernador.

Ayer lunes 17 de mayo, Ricardo Bours Castelo, candidato a la gubernatura de Sonora por Movimiento Ciudadano (MC) declinó, este lunes 17 de mayo, a favor de la campaña de Ernesto Gándara Camou, aspirante al mismo cargo por la alianza entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), y, de la Revolución Democrática (PRD).

A través de una carta publicada en su cuenta de la red social Twitter, Bours Castelo afirmó que tomó dicha decisión luego de que el candidato a la Presidencia Municipal de Cajeme y ex procurador de Sonora, Abel Murrieta Gutiérrez, fue asesinado el pasado 13 de mayo.

Aunque el ahora ex candidato de MC afirmó que no era una declinación, en su misiva pide que el próximo 6 de junio los votantes decidan a favor de Gándara Camou.

“Para que Sonora gane, he decidido ser un factor de unidad alrededor de la candidatura de Ernesto Gándara Camou. Aclaro que esto no es una declinación. Es un acuerdo de unidad en el que ambos hemos convenido para que Sonora, en unidad, recupera la seguridad y prosperidad que Sonora merece”, expresó Bours Castelo.

“Hago un llamado a todos los sonorenses a sumar su adhesión a favor del candidato Ernesto Gándara Camou para que el próximo 6 de junio el gobernador abandere un proyecto que sume a la pluralidad política de Sonora y cuyo mandato cuente con un amplio aval de las mujeres y hombres sonorenses”, indicó el ex aspirante a la gubernatura.

Minutos después, la coordinación nacional de Movimiento Ciudadano respondió que no comparte ni apoya la postura de Bours Castelo, por lo cual daría, este 18 de mayo, una conferencia de prensa para detallar qué ocurriría con dicha candidatura.

“La decisión de Ricardo Bours de apoyar la candidatura de otro candidato, es una decisión personal que no compartimos ni apoyamos. Movimiento Ciudadano seguirá en la contienda como una señal de respeto a las y los ciudadanos que han confiado en nosotros”, dijo el partido.

A pesar de esta declinación, el candidato por la gubernatura de Sonora por Morena, Francisco Alfonso Durazo Montaño, ex titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) -desde el 1 de diciembre de 2018, hasta su renuncia el 30 de octubre de 2020-, del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, continúa adelante en las preferencias electorales..