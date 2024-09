“En el caso de nuestro compañero el Senador Miguel Ángel Riquelme (...) ha expresado que no solo votará, estará presente a partir del lunes antes de la sesión para poder participar en la sesión”, indicó el dirigente priista, acompañado de los senadores restantes de la bancada.

En conferencia de prensa, el también senador rechazó que la hospitalización de su compañero fuera una excusa para no asistir a la sesión, en medio de especulaciones que la coalición oficialista de Morena-PT-PVEM ya tenía el último voto necesario para aprobar el proyecto, que necesita la mayoría calificada.

Si Miguel Ángel Riquelme no sale del hospital, asistirá suplente

“De movimiento ciudadano no se preocupen, no tengan ninguna duda, nosotros estamos resueltos y firmes a votar con convicción en contra de la mal llamada reforma judicial”, señaló.

“Claro que necesitamos una reforma judicial pero hay que leerla, hay que entenderla, no nada más porque lo pide un grupo o lo niega otro grupo hay que decir sí o no. Yo me encargué de eso. Por lo pronto, mi respuesta es no a la reforma judicial”, sentenció.

“También le dijimos que si no puede estar presente el lunes, inmediatamente tramite su solicitud de licencia para que se llame al suplente y estemos los 15 senadores del PRI”, expuso Moreno.

En caso de que Riquelme no pueda presentarse el lunes, deberá de tramitar su solicitud de licencia para que sea su suplente, Gabriel Elizondo Pérez, quien acuda a la sesión en su lugar.

PAN confirma votos en contra

Mientras se discutía la reforma en la Cámara de Diputados, los 22 senadores que conforman la bancada del PAN en el Senado confirmaron que asistirán a las sesiones donde se analice la reforma y votarán en contra de la misma.

El pasado 3 de septiembre, el grupo encabezado por la coordinadora de la bancada en el Senado, Guadalupe Murguía, se posicionó uno a uno en contra de la iniciativa y expusieron los motivos de su voto.

“Queremos un Poder Judicial fuerte, independiente, autónomo, que resuelva conforme a nuestra Constitución, conforme a las leyes y no por presiones del gobierno federal, no por presiones políticas o de diversos intereses. No, desde luego, por injerencias de grupos de delincuencia organizada”, dijo la coordinadora al respecto.

Oposición consigue 43 votos

Con los legisladores del blanquiazul el bloque opositor suma 42 votos en contra, a los que se agrega el de Manlio Fabio Beltrones quien el pasado 12 de agosto fue expulsado de la bancada del PRI en el Senado por criticar la reelección del actual dirigente del partido, Alejandro Moreno.

Durante la sesión constitutiva del Senado el pasado 29 de agosto, Beltrones sostuvo que no tenía intenciones de sumarse a Morena o a algún otro partido y reafirmó su postura en contra de la reforma judicial. “Así como la he leído, no tiene por qué tener un voto a favor”, apuntó.