‘Me equivoqué’, dice AMLO respecto a sus 4 propuestas de ministros para la SCJN

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que se equivocó con sus cuatro propuestas para integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque, según acusó, ya en el cargo se olvidaron del proyecto de transformación y de hacer justicia.

Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, Ana Margarita Ríos Farjat y Loretta Ortiz Ahlf son los cuatro ministros que llegaron al máximo tribunal constitucional de México, en lo que va del mandato de López Obrador.

“Entonces, dije, voy a tener oportunidad de proponer a ministros, hice mi cuenta, más los que estén ahí, decentes, pues puede ser que logremos tener mayoría, no para que me apoyen en abusos, sino para reformar el Poder Judicial y que realmente haya justicia en México”, indicó en su conferencia de prensa de este viernes.

“Y ¿qué creen? Me equivoqué, porque hice propuestas pero ya una vez que propuse ya por el cargo, o porque cambiaron de parecer, ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia.

“Ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos, y yo respeto eso, porque pues yo propongo, pero no quiero tener incondicionales, yo quiero que haya mujeres y hombres libres, conscientes, y que cada quien asuma su responsabilidad, ya nos cuesta trabajo contar con 4 de los 11”, agregó al recordar la votación en la SCJN de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), impulsada por su Gobierno.

“Por ejemplo en el tema de la ley eléctrica, los conservadores del PRI y el PAN, en contra, un acto sin duda de traición a la patria, y luego pasa al Poder Judicial y de chiripa se evita que declaren inconstitucional la ley eléctrica, y ahora esto, que estamos tratando, que es un acto por completo de incongruencia, los paladines de la justicia, de repente, quieren anular un artículo de la Constitución, algo que no les corresponde”.



JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ

Juan Luis González Alcántara Carrancá es Especialista en Finanzas Públicas y Doctor en Derecho, con mención honorífica, por de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). También es Magistri in Artibus, por The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, así como Master en Derecho Civil y Familiar, por el Departamento de Derecho Privado de la Universidad Autónoma de Barcelona.

En 2013, Ana María Orozco Castillo reveló que procreó dos hijos -que sufren de autismo- con Genaro Góngora Pimentel, otro simpatizante de López Obrador. El medio electrónico Aristegui Noticias informó entonces que el magistrado González Alcántara Carrancá ayudó al ex ministro de la SCJN, a reducir la pensión de los menores y luego quitarle los niños a su madre, a quien posteriormente acusó de fraude para que la encarcelaran.

Cuando el caso se hizo público, la mujer había pasado un año en prisión, motivo por el que acusó de tráfico de influencias y señaló directamente a González Alcántara Carrancá, propuesto por López Obrador para ser ministro de la SCJN, quien también es Investigador honorario del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.

El 20 diciembre del 2018, con 114 votos a favor, el pleno del Senado de la República eligió a Juan Luis González Alcántara Carrancá, como nuevo ministro de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por un periodo de 15 años, para sustituir a José Ramón Cossío Díaz.

La elección se dio en una segunda ronda, debido a que en la primera no se alcanzó la mayoría calificada. Antes, durante su comparecencia, González Alcántara Carrancá ofreció aportar un enfoque humano a la SCJN. “Mi visión es la de una Suprema Corte, no solamente competente y talentosa, sino ante todo, una Corte humana. Una Corte capaz de empatizar con quienes acuden a ella y de atender a sus necesidades, anhelos y convicciones específicas”, planteó el entonces nuevo ministro en su exposición ante el Pleno de la Cámara alta.

González Alcántara Carrancá afirmó que la justicia era un ingrediente ineludible de la paz y la Suprema Corte, a través de sus resoluciones, debe contribuir afianzar la tranquilidad y la paz de la República. Asimismo, dijo que compartía la profunda convicción de que México no debe vivir en “Estado de guerra”.

El entonces nuevo ministro de la SCJN señaló que pensar en la justicia en el Siglo XXI, implicaba pensar en las nuevas crisis económicas y políticas. “Lo que la justicia le exige a la Suprema Corte es entender que están en juego cuestiones estructurales que alcanzan a las reglas e instituciones dominantes de los principios que las organizan”, abundó.

Asimismo, González Alcántara Carrancá dijo que la Suprema Corte debía corregir los modos en que la humanidad se relacionaba con su entorno ambiental y aseguró que el país no debía dar ni un paso atrás en la progresividad de los derechos humanos.

“En México no se puede renunciar a la libertad sin renunciar a la condición humana. Este peligro es siempre actual pues las sociedades modernas abdican de la libertad cuando se les ofrece mayor seguridad o prosperidad económica. No debemos perder de vista, en México lo sabemos bien, que la libertad es el goce pacífico de la independencia. Cuando hablo de libertades, hablo de las libertades de todos y sobre todo y, por serlo, de las libertades de las minorías”, señaló el entonces nuevo ministro.

“El día de hoy voy a enviar al Senado de la República una terna para sustituir al magistrado José Ramón Cossío Díaz, debido a que el artículo 95 y 96 de la Constitución marca la facultad del ejecutivo presentar una terna”, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador, el 6 de diciembre del 2018, durante su conferencia de prensa matutina.

“Les tengo confianza, son gente honesta, son abogados, de primer orden, los tres, dos mujeres y un hombre, pero los senadores también van a decidir libremente. Pero también estamos en el terreno de lo inédito, también para los que se la pasan diciendo que no hay cambios”, abundó el presidente de la República.

“En este caso, ¿cuál era la costumbre en estos casos? iba a una terna, que ya se sabía cuál era, porque el poder de los poderes, enviaba una terna y todo el procedimiento era una farsa. Ahora no, la línea es que no hay línea. El Senado decidirá libremente, y eso nunca había pasado en los tiempos recientes, en la historia modera, entonces sí, es interesante lo que estamos viviendo”, aseguró el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“No vamos a mentir, no vamos a traicionar, y como estamos en el terreno de lo inédito, hay muchos que dicen ‘¿será?’, que hay mano negra, vamos a acabar con la politiquería. Hay libertad completa, no ha línea, no hay indicación, para los diputados y senadores, y los que todavía lo duden, pues que se vayan acostumbrando”, agregó el político tabasqueño.

“Las características que deben tener los jueces: deben ser mujeres y hombres íntegros, que actúen con absoluta libertad, que no sean serviles con nadie, que no estén al servicio de grupo de intereses creados, que sean honestos. Y que en este caso, apliquen el criterio de los liberales del Siglo XIX, que fue el período de la República restaurada, que hubo democracia, equilibrio de poderes. Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie”, dijo López Obrador.



YASMÍN ESQUIVEL MOSSA

Yasmin Esquivel Mossa es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el 12 de marzo de 2019. Se desempeña como presidenta de la Segunda Sala de dicho tribunal, encargada de sesionar en materia administrativa y laboral.

Es egresada de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Tiene una maestría por la Universidad del Valle de México (UVM).También es Diplomada en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

Asimismo, cuenta con especialidades en Derecho Administrativo, Fiscal y en Sistema Financiero Mexicano por la Universidad Panamericana (UP). Además, tiene un Doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Anáhuac, título que obtuvo en 2000.

Como funcionaria pública inició su trabajo en la Subdelegación Jurídica y de Gobierno de la entonces Delegación Coyoacán, en 1985. Fue funcionaria en la ahora extinta Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).

En el ámbito jurídico, Esquivel Mossa inició como magistrada de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en 2009, instancia que presidió del 2012 al 2015. El 12 de marzo del 2019, con 95 votos a favor, y en una segunda ronda, el Pleno del Senado de la República la eligióa como nueva ministra de la SCJN, cargo que ocupará por un periodo de 15 años, en sustitución de Margarita Beatriz Luna Ramos.

La terna que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, el 1 de febrero del 2019, para ocupar la vacante, estuvo integrada por Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Celia Maya García. En la primera ronda de votación, el Senado de la República no logró llegar a un consenso, tras votar 66 a favor de Esquivel Mossa, 14 por Ortiz Ahlf, cero a favor de Maya García, además se emitieron 18 votos nulos y 24 en contra de la terna .

Más temprano ese día, los senadores aprobaron la idoneidad de las candidatas con 83 votos a favor, 37 en contra y cero abstenciones, misma que fue cuestionada por diversos motivos. En el caso de Esquivel Mossa, es esposa del empresario José María Riobóo, contratista del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando este fue Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Sin embargo, en su exposición ante el Pleno de la Cámara alta del Congreso de la Unión, Esquivel Mossa aseguró que de ocupar el cargo, lo ejercería con plena autonomía, independencia, responsabilidad y transparencia que reclama la función jurisdiccional. Previo a su elección, dijo que era una mexicana profundamente orgullosa de sus raíces y cultura.

Asimismo, Esquivel Mossa señaló que el país requería instituciones fuertes que aseguraran, para todos, un auténtico Estado de Derecho y por ello se presentaba como una servidora pública con más de 30 años de servicio. “Con una enorme compromiso social, con un profundo amor a México que es lo único que me impulsa a aspirar este cargo”, dijo Esquivel Mossa.

“De este modo puedo afirmarles que de ser favorecida con su voto para formar parte del máximo tribunal del país, durante el desempeño de mi encargo reafirmaré mi compromiso irrenunciable con la justicia y el derecho, ya que es la forma en que las instituciones respetan y mantienen vigentes los derechos humanos. Y con la frente en algo puedo decirles que mi misión, mi convicción es la de servir al Estado de Derecho y mi compromiso es con la Constitución”, indicó la entonces nueva ministra de la SCJN.



MARGARITA RÍOS-FARJAT

Ana Margarita Ríos-Farjat fue investida el 6 de enero del 2022, como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión solemne del Pleno del máximo tribunal nacional.

La ex titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) recibió de manos de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la SCJN, la entrega y distintivos correspondientes. Durante su intervención, Ríos-Farjat refrendó su autonomía frente a los Poderes del Estado y a los que llamó “Poderes fácticos”.

“Refrendo mi autonomía respecto a otros Poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, y respecto a poderes fácticos de cualquier índole. Entiendo la autonomía como forma de ser”, dijo la ex titular del SAT. Además, la entonces nueva ministra se pronunció por la reconfiguración del derecho mexicano, el cual, dijo, es un proceso que demanda la sociedad mediante el discurso de los derechos humanos.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía por primera vez, desde la reforma judicial de 1994, a tres mujeres como ministras. Ríos-Farjat se sumaba, entonces, a Norma Lucía Piña Hernández y a Yasmín Esquivel Mossa.

La ahora ministra se desempeñaba como jefa del SAT, pero fue votada el 5 de diciembre del 2019, por el Pleno del Senado de la República, como la ministra número once de la SCJN. En total, se emitieron 122 votos. Un sufragio a favor de Diana Álvarez Mauria, 25 en pro de Ana Laura Magaloni Kerpel, y, 94 votos a favor de Ríos-Farjat.

La entonces nueva ministra de la SCJN nació en Monterrey, Nuevo León. Es abogada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Cuenta con una maestría en Derecho Fiscal de la misma institución de educación superior y cursos de especialización impartidos por el Instituto de la Judicatura Federal (CHJ), en 1998, y por la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en 2003.

Además, es doctora en Política Pública por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey (2016). El 13 de diciembre del 2018 fue nombrada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, como jefa del Servicio de Administración Tributaria, cargo que desempeñó hasta el 5 de diciembre del 2019.



LORETTA ORTIZ AHLF

Loretta Ortíz Ahlf es egresada de la Escuela Libre de Derecho. Es académica de la Universidad Iberoamericana (UIA). Tiene una maestría en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y un doctorado en Derechos Humanos y Derecho Comunitario Europeo, con Distinción Cum Laude, por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España.

El 20 de noviembre del 2019 Ortiz Ahlf fue electa, junto a Eva Verónica De Gyvés Zárate por el Pleno del Senado de la República, como miembros del CJF. También fue parte del grupo redactor de la Constitución de la Ciudad de México, del 2016 a 2017. Asimismo, es esposa de José Agustín Ortiz Pinchetti, actual titular de la Fiscalías Especializada en Delitos Electorales (FEPADE).

Ha sido docente en la Academia de Derecho Internacional de la Haya y en la Whittier Law School de California. Asimismo, fue Vocal de la Mesa directiva de la Escuela Libre de Derecho, del 2014 a 2018, y directora del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fe.

De 1986 a 1987 fue investigadora del consultor jurídico de la secretaría de Relaciones Exteriores, de 1990 a 1993 fue asesora en la dirección general adjunta del Banco de México y de 1993 a 1998 directora jurídica del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA).

En 2012 fue electa diputada federal a la LXII Legislatura que culminó en 2015. En un inicio fue electa en la lista de candidatos plurinominales por el Partido del Trabajo (PT), sin embargo fue miembro fundador del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), al que renunció como militante el 17 de diciembre del 2018, por ser aspirante a ocupar el cargo de ministra de la SCJN.

En la LXII Legislatura fue secretaria de la comisión de Derechos Humanos y de la de Relaciones Exteriores; así como integrante de la comisión de Asuntos Migratorios y del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias. En 2018 el presidente electo, López Obrador, la designó como coordinadora de los foros de pacificación que se organizarían en diversas partes del país.

El 6 de diciembre del mismo año, el ya titular del Poder Ejecutivo Federal anunció que presentaría a Ortíz Ahlf al Senado, como parte de la terna para elección de un ministro de la SCJN, junto con Celia Maya García y Juan Luis González Alcántara Carrancá, en sustitución de José Ramón Cossío Díaz.

Loretta Ortiz Ahlf asumió, el 4 de enero del 2022, el cargo de nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sustitución de José Fernando Franco González Salas -quien culminó su periodo el 11 de diciembre del 2021-, y se comprometió a desarrollar su función, durante los siguientes 15 años, con imparcialidad y autonomía.

Durante la ceremonia, la nominada por el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió la toga y las credenciales que la acreditaban como nueva integrante del máximo Tribunal del país. Ortiz Ahlf estuvo acompañada de su esposo, José Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR).

“El desempeño de mi encargo como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revestirá en todo momento de la independencia, imparcialidad y autonomía que resultan esenciales para el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional”, dijo durante su intervención en el Pleno de la SCJN.

“[Se debe resaltar] la importancia de cuestionar las estructuras, prácticas y normas que aun sostienen concepciones anacrónicas sobre sociedades cada vez más complejas, plurales e inscritas en un mundo globalizado e interdependiente [...] Concepciones que contravienen el desarrollo contemporáneo de los derechos humanos, y que en última instancia se traducen en la prevalencia de tratos desiguales e injustificados que afectan a los sectores más vulnerables de la población”, dijo Ortiz Ahlf en su mensaje.

El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena señaló que su entonces nueva homóloga procede de una familia de médicos, por lo que probablemente imprimiría en su trabajo el respeto y la protección de la vida, así como a los derechos humanos. Por su parte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la SCJN, propuso que Ortiz Ahlf se integrara a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se enfocaría en temas administrativos, laborales, fiscales y de seguridad social.

En tanto que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena reconoció la trayectoria académica, profesional y personal de su entonces nueva par. Además, la exhortó a emitir sentencias conforme a la Carta Magna y sin consideraciones políticas. “Nuestra constitución también nos impone un diálogo con los poderes electos, a quienes servimos de contrapeso”, expresó.

Ortíz Ahlf -quien estará en su cargo hasta el 2036- fue la cuarta ministra en funciones de los 11 integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, junto con Norma Lucía Piña Hernández, Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mossa, estas dos últimas también propuestas por el presidente López Obrador.

El 23 de noviembre del 2021, por 92 votos a favor, el Pleno del Senado de la República eligió a Loretta Ortiz Ahlf, como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sustitución de José Fernando Franco González Salas.

“El Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en su mayoría, ha acordado acompañar la propuesta de la doctora Loretta Ortiz Ahlf, y desde hoy, de manera respetuosa, pero consistente, le decimos que estaremos atentos y vigilantes a sus resoluciones”, anunció Kenia López Rabadán, vicepresidenta de la bancada del PAN en la Cámara alta.

“La doctora se ha comprometido a respetar la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y hoy, por ello, le daremos nuestro voto. No exigimos otra cosa, lo que exigimos es que se respete la Constitución”, agregó la senadora panista antes de la votación.

El 16 de noviembre del 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó a la Mesa Directiva del Senado de la República, la terna para la vacante de ministro de la SCJN, integrada por Bernardo Bátiz Vázquez (quién obtuvo 8 votos), Eva Verónica De Gyvés Zárate (con 8 sufragios) y Loretta Ortiz Ahlf.

“Todas personas honorables y capacitadas para la posición de ministro”, escribió en su cuenta de la red social Twitter, la entonces presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara alta, la también ministra en retiro y notaria pública, Olga Sánchez Cordero Dávila.

“Les deseo mucho éxito a las consejeras Verónica De Gyvés y Loretta Ortiz, así como al consejero Bernardo Bátiz. Grandes juristas y personas honorables. En cualquier caso la #SCJN saldrá fortalecida”, tuiteó por su parte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Recibimos del presidente Andrés Manuel @lopezobrador_ la propuesta para designar a un nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, compuesta por: -Bernardo Bátiz -Verónica De Gyvés -Loretta Ortiz. Iniciaremos el proceso constitucional”, escribió, en la misma red social, Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado.