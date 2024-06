Andrés Manuel López Obrador indicó que le había “gustado el desempeño” de Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, a quien reconoció por su desempeño durante el proceso electoral.

Dijo que “estaba pendiente de la información sobre los resultados de los conteos rápidos y veía, escuchaba, cómo los del bloque conservador, por cierto uno que fue presidente del INE cuando el fraude del 2006, hablando y otros también de que ‘qué barbaridad, el INE está muy mal’”.

”Sí, tienes toda la razón, hay quienes se oponen a estas reformas, no quiero meterme a opinar sobre el INE, sólo decir que me ha gustado el desempeño de la presidenta del INE. No sé si reciba, si esté sometida a presiones o no, pero actuó bien, ha actuado bien”, enfatizó.

”Y salió la señora y dio a conocer con una muestra bastante amplia, cercana a los resultados. Entonces yo estoy, no sé si está siendo presionada o no, yo estoy muy satisfecho con su desempeño”, comentó López Obrador.

Sin embargo, el presidente de la República acusó que “si fuese por el INE o por el Tribunal Electoral no tendríamos democracia, la democracia la tenemos por el pueblo. Se gana cuando el pueblo decide ser libre”.

”Entonces yo creo que está bien la señora y hay que esperar ahora al resultado del Tribunal, pero ya la gente está muy contenta, mucho muy contenta, y también los que fueron mal informados ya también se están dando cuenta que están más tranquilos porque fueron engañados”, mencionó.

Durante su conferencia de prensa matutina criticó, además, a Luis Carlos Ugalde Ramírnez, ex consejero presidente del ahora extinto IFE.

“Con qué autoridad moral opinan si este señor Ugalde, en lugar de dar a conocer el resultado del conteo rápido, salió a decir que estaba muy cerrada [la elección de 2006] y dejaban sin información al pueblo, no se atrevieron y lo que hicieron fue echar a andar el [Programa de Resultados Electorales Preliminares] PREP amañado”, insistió.

”La democracia la tenemos por el pueblo, no olvidemos eso y se gana cuando el pueblo decide ser libre como lo mencionaba Hidalgo. El pueblo que quiere ser libre lo será y eso es lo que está demostrando nuestro pueblo, por eso es un ejemplo mundial”, agregó López Obrador.