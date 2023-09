“El bastón debe sacralizar pidiendo permiso a los viejos abuelos de las tradiciones sagradas, a los abuelos guardianes del universo y los centros ceremoniales ancestrales, representante de las tradiciones ancestrales. Quiero decirle que el bastón de mando no es cualquier instrumento, no se debe usar como he visto en la redes sociales, sin el consentimiento de los guardianes de las tradiciones sagradas, para nosotros es una ofensa”, insistió.

“Me fue entregado por una comunidad, no quiero mencionar de qué región, qué etnia, cultura, y pedí autorización para que ese bastón lo entregara yo a quien ahora dirige nuestro movimiento, y me lo autorizaron, no lo mandé a hacer [...] a cuando termine yo pues voy a entregar la banda presidencial y si los pueblos originarios, pueblos indígenas, lo deciden, pueden llevar a cabo una ceremonia y entregar el bastón de mando a la Presidenta electa y constitucional”, afirmó el Presidente.

Por otra parte, durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador reclamó a su vez que el Instituto Nacional Electoral le ordenara retirar publicaciones en sus cuentas de las diversas redes sociales respecto a la entrega de bastón de mando a Claudia Sheinbaum, al considerar que lo hizo fuera de horario laboral, el pasado día 7 de septiembre.

“Ayer me pidieron, imagínense, los del INE, que yo bajara una foto en donde estoy entregando el bastón de mando a Claudia, ¿qué tienen que ver ellos? ¿Pero por qué? Esto lo hice como a las nueve y media de la noche. Yo no sé exactamente cómo se pagan las cuentas de las redes, porque yo no pago publicidad, imagínense, por entregar el bastón de mando en la noche”, reprochó el Mandatario, quien, sin embargó, aseguró que acataría la instrucción del INE.

“No, no, no [lo voy a impugnar], lo acatamos, claro, vamos a recorrer todo el camino, ya como lo plantearon ayer, que a mí hasta se me había olvidado, que me preguntaron dije no, no, no, quiten eso, nada más inconfórmese, porque es que tiene que ver la foto a las 9:30 de la noche, fuera de aquí, pero ahora, yo no sabía que lo que están manejando es de qué lo puse, no sabía yo eso [en la redes sociales del Gobierno federal] y que es parte del presupuesto, lo voy a revisar”, enfatizó.

No obstante, el Presidente reconoció que no sabía que publicar dicha fotografía en redes sociales pudiera significar el uso de recursos públicos, y preguntó a Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República, si esto era así, ante lo cual el funcionario federal le confirmó que sí.

“Pero ahora yo no sabía que lo que están manejando es porque lo puse, que es parte del presupuesto. Lo voy a revisar. ¿Mi cuenta es oficial?”, cuestionó López Obrador de nuevo a Ramírez Cuevas, quien respondió en sentido positivo. Al mismo tiempo, el Presidente aclaró que nunca había pagado nada de publicidad, ya que, según él, “afortunadamente la gente sí busca lo que pongo ahí”.

El 14 de septiembre, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó que la difusión del evento de entrega del bastón de mando, de parte de López Obrador a Claudia Sheinbaum, en las diversas plataformas y redes sociales oficiales, era ajena al quehacer institucional del titular del Poder Ejecutivo Federal, ya que se trató de un evento partidista y podría influir en el proceso electoral 2023-2024.

El Mandatario se reunió con líderes de Morena el 7 de septiembre en el restaurante El Mayor, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde entregó el bastón de mando de su movimiento político a Claudia, designada, un día antes, como “coordinadora nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación”.

Durante su discurso, Claudia Sheinbaum agradeció el apoyo del pueblo y la recepción del bastón de mando, al que definió como la “representación de los valores más profundos de nuestra historia viva, de los pueblos indígenas”.

“Con orgullo y compromiso, con humildad, pero con la plena responsabilidad de continuar el rumbo trazado por nuestro pueblo, el de la transformación que ha iniciado el presidente López Obrador. Tengan la certeza, que voy a estar a la altura de las circunstancias, que vamos a caminar juntas y juntos en unidad y que jamás traicionaré el anhelo de seguir construyendo un México aún más justo, fraterno, soberano, libre y democrático”, expresó la ex Jefa de Gobierno capitalina.

Asimismo, recordó los momentos históricos de casi dos décadas en los que, según ella, había ayudado a construir “el movimiento de transformación” junto a López Obrador, a quien aseguró que honrará su legado.