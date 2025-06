Médicos cubanos en México no son explotados: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que los médicos cubanos contratados por el Gobierno de México estuvieran trabajando bajo condiciones forzadas, tal como lo afirmó, un día antes, Marco Antonio Rubio García, titular del Departamento de Estado de EU (DOS, por sus siglas en inglés), quien también anunció que sancionaría a funcionarios centroamericanos, restringiendo sus visas, por dicho tema.

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum dijo que si había alguna explotación laboral, debería demostrarse. Asimismo, aseguró que en México, los médicos que provenían de Cuba estaban bajo un contrato legal y ayudaban a la población.

“Pues primero, no es trabajo forzado, bueno, tendría que demostrarse, en el caso de México hay un contrato con Cuba y otros países por el problema que tuvo México en el periodo neoliberal de que dejaron de formarse médicos. Entonces hay un contrato para que médicos cubanos ayuden a la población en México, entonces no vemos ningún problema en eso, es legal, es abierto y no tiene problema”, subrayó.

Un día antes, Rubio García anunció restricciones de visas a funcionarios centroamericanos, por la “explotación” de médicos cubanos mediante el “trabajo forzado”. En Centroamérica, dicho personal de salud de la isla caribeña se encontraban laborando en Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y Costa Rica.

“Se impondrán restricciones de visado a varios funcionarios gubernamentales centroamericanos y a sus familiares por su vinculación con el programa de trabajos forzados del régimen cubano”, afirmó Rubio García, en un comunicado.

“Los funcionarios son responsables de los programas de misiones médicas cubanas que incluyen elementos de trabajo forzado y explotación de trabajadores cubanos”, precisó.

El 24 de septiembre de 2024, Zoé Alejandro Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que los especialistas cubanos pasaron de 966 en 2022, durante un primer acuerdo con la Administración de Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, a 3 mil 101 doctores, ya que en mayo de ese mismo año se firmó el segundo acuerdo y arribaron 2 mil 135 médicos de la isla caribeña.

Durante la conferencia de prensa matutina del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, en el último “Martes de la Salud” del Gobierno del político tabasqueño, el funcionario federal detalló que los médicos de 35 distintas especialidades enviados por Cuba fueron asignados a clínicas del IMSS-Bienestar en 24 estados y un total de 329 municipios.

“Se hizo el convenio con el Gobierno de Cuba, con los servicios médicos de Cuba, una organización que lleva más de 20 años trabajando en diferentes países del mundo, el 22 de julio del 2022 se inició con un primer convenio y posteriormente estuvimos también allá con el presidente Díaz-Canel para firmar un segundo acuerdo”, explicó Robledo Aburto.

“Con esto pasamos de 869 médicas y médicos especialistas cubanos a un total de 3 mil 101 médicos que están ya laborando en 23 estados en donde está el IMSS-Bienestar”, señaló el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, al mencionar una cifra distinta a la de la tabla de su exposición.

Robledo Aburto enfatizó que era la primera vez que habían llegado brigadas con internistas, pediatras, cirujanos, urgenciólogos, ginecólogos, anestesiólogos, pero también oftalmólogos, nefrólogos, geriatras, reumatólogos, psiquiatras, cardiólogos, oncólogos y otorrinolaringólogos.

Por su parte, López Obrador agradeció al Gobierno de Cuba, ya que, según él, los médicos enviados por la isla caribeña fueron asignados a las zonas más apartadas de México y celebró la integración de los especialistas cubanos con las comunidades.

“Agradecerle mucho al pueblo de Cuba que nos ayudaron con médicos, con especialistas y este no es un asunto ideológico [...], y se molestan los sectarios, dogmáticos, porque tenemos este contrato con el Gobierno de Cuba, pero ellos deben internalizar que necesitamos garantizar el derecho a la salud, que eso es humanismo y que está por encima de las ideologías”, destacó AMLO.

“Y que agradecemos al pueblo y al Gobierno de Cuba por los médicos que están trabajando en las regiones más apartadas de México con mucha entrega, con mucha mística, además ya aceptados e integrados a las comunidades, donde los tratan muy bien por la hermandad que históricamente ha existido entre nuestros pueblos”, resaltó.

El Gobierno Federal también difundió un mensaje en video de médicos cubanos para exaltar su contratación como parte del vínculo amistoso entre México y la Isla del Caribe. Una decena de especialistas cubanos en diversos centros de salud manifestó que habían intercambiado experiencias con sus colegas mexicanos, con una buena aceptación.