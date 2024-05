¿Qué necesitan los médicos para un proceso de anestesia seguro a pacientes del IMSS?

Ella asegura que no se han modificado las fallas, e incluso las máquinas se han apagado durante el proceso anestésico. Sin embargo, ese instrumento no es la única responsabilidad del proveedor. Los servicios integrales de anestesia son los más utilizados tanto por el sector público como por el privado hace por lo menos 10 años, y deben incluir todo lo que las personas anestesiólogas necesitan para trabajar: insumos, monitores, aparatos, material de curación y fármacos.

“Además de lo que se necesita para el manejo avanzado de la vía aérea. Los anestesiólogos son expertos en intubar pacientes, la gente lo conoce como intubación, eso quiere decir que el anestesiólogo puede decidir entre muchos dispositivos cuál utilizar para cada paciente dependiendo de las características de ese paciente y de lo que se vaya a operar. No solamente se utilizan tubos”, explica un anestesiólogo con años de experiencia en el IMSS.

“La vida del paciente está en manos del anestesiólogo”Antes del reciente cambio de proveedor, sostiene uno de los anestesiólogos entrevistados, podía trabajarse de forma más segura para el paciente y para los médicos, pues ellos se saben responsables de los derechohabientes desde que ingresan hasta que salen del quirófano.

“Muy poca gente sabe que en realidad la vida del paciente está en manos del anestesiólogo; el cirujano su función es resolver a través de una técnica quirúrgica el problema, pero el anestesiólogo es el responsable de mantenerlo vivo y hemodinámicamente estable”, añade.

Fallas en máquinas de anestesia retrasaron hasta 80% de cirugías

El servicio actual, subraya, debía ponerse en marcha los primeros días de noviembre del año pasado, pero a diferencia de lo que él había atestiguado antes, cuando se daban relevos efectivos entre una empresa y otra, esta vez hubo un desorden total: todos los pacientes se quedaron en un área de preanestesia –antes de pasar a quirófano–, y aunque las máquinas ya estaban instaladas, no tenían lo necesario para iniciar el servicio.

“Ese día se difirieron más del 80% de las cirugías; de aproximadamente 20 pacientes, en el turno matutino se pudieron operar solo entre cuatro y seis, cosa que fue completamente atípica, y no podíamos empezar porque las máquinas no funcionaban. Las pruebas que se tienen que hacer antes de iniciar, no pasaban, y entonces la máquina rechazaba y rechazaba la prueba, porque no estaban correctamente instaladas”, relata.

En un hospital de tercer nivel –como el Centro Médico Nacional Siglo XXI o La Raza–, para ese momento solo se contaba con lo elemental: la máquina de anestesia, que no servía, y un monitor de signos vitales básico. Con eso, es imposible atender a un paciente en una instalación hospitalaria de ese tipo. Los médicos recuerdan que faltaba tecnología, no había fármacos y ni siquiera jeringas.

Al día siguiente, tuvieron que empezar a trabajar, pero aún con las máquinas de anestesia pasando las pruebas al límite, lo que generó riesgos importantes. Así sucedió con un paciente que el anestesiólogo decidió llamar “Jorge” durante la narración de su testimonio.

A sus 37 años de edad, estaba programado para un trasplante renal proveniente de un familiar. Logró sobrevivir apenas, gracias a la pericia de los médicos, luego de una lesión generada al momento que despertó a media cirugía por la falta de un monitor para dar seguimiento a su estatus.

“Esta empresa la verdad es que ha cometido actos criminales, nos ha dado materiales que nos piden utilizar... Desde antes del covid, el material que se considera desechable se utiliza una sola vez y se tira; en esta ocasión nos obligaron a que un mismo material, que era para un solo paciente, lo utilizáramos en 20 o en 25 pacientes, entonces lo lavaban y volvían a entregar ese mismo equipo”, acusa uno de los médicos.

“Y todo con la complacencia de las autoridades del Seguro Social. Desde que llegaron ellos en noviembre, hasta la fecha seguimos así. Algunos compañeros ya llevan mejor su propio equipo, pero así siguen”, añade.

¿Por qué se retrasan las cirugías en el IMSS?

Otra médica anestesióloga de un hospital de tercer nivel del IMSS asegura que los servicios integrales de anestesiología representan muchas ventajas para cirujanos y anestesiólogos, y proveen lo necesario –material, insumos, fármacos, máquinas y personal auxiliar– para que los pacientes se compliquen lo menos posible con una mejor atención.

“Los médicos o el área de salud estamos lejos de todo lo administrativo. Nosotros no decidimos quién llega o quién no llega, pero sí sabemos qué material se necesita para atender adecuadamente al paciente, entonces tenemos un estándar y de repente llega alguien muy abajo, considerando que antes estábamos deficientes, pero no estábamos tan abajo”, confiesa.

Aunque la tecnología es la adecuada, a los nuevos servicios integrales de anestesiología los califica como fatales. “Darnos de topes en la pared, porque el paso número uno para una anestesia segura es tener una adecuada máquina de anestesia. Llega este nuevo grupo con máquinas muy modernas, pero mal calibradas o conectadas a lo que corresponde con las tomas de oxígeno y de aire del hospital”, agrega.

Antes de usarlas con el paciente, debe realizarse un chequeo técnico –explica–: se conecta, se prende y se corren todos los pasos para revisar que tenga suficiente cantidad de oxígeno, buena presión y el fármaco óptimo, lo que al final genera un resultado que indica si tiene fuga de gases medicinales. En la totalidad de los quirófanos donde ella trabaja se detectaron fugas, en diferentes niveles y totalmente inseguras. Eso sin contar la falta de material.

Esto –como reconoció el propio IMSS en un documento generado por su Órgano Interno de Control– ha retrasado la atención y provocado que no se realicen procedimientos de pacientes que, de por sí, para llegar a ese nivel de atención viven un largo recorrido desde la primera vez que acuden con su médico familiar. “Para que el día que llega, no se opere, porque la máquina no funcionó o no hubo el suficiente material, y así hemos tenido muchos casos”, asegura.

En el turno matutino, la ineficiencia del servicio sigue provocando retrasos o cancelaciones de procedimientos y cirugías a diario. Los médicos, a juicio de ella, son personal preparado sobre el que no debería pesar esa responsabilidad. “Es de lo absurdo sobre lo absurdo sobre lo absurdo que pudieran haber aceptado que llegara la empresa; de hecho, ese día se suspendió prácticamente toda la programación quirúrgica, así hubiera sido de cerebro, de corazón, de riñones, de transplante, de angiología, reconstructiva, porque no había material”, asegura.