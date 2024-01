Por otro lado, se reportaron 44 valoraciones positivas . Donde Claudia Sheinbaum se llevó la mayor parte de ellas, con 36, mientras que 5 fueron para Samuel García, quien ya no es aspirante presidencial; y sólo 3 para Xóchitl Gálvez.

El 4 de diciembre pasado, en el noticiario Once Noticias Meridiano, la conductora Carla Contreras afirmó: “Las cosas pintan mal para la oposición rumbo a 2024″. Con dicha frase presentó los resultados de una encuesta de preferencia electoral. La pieza informativa, transmitida en Once TV, uno de los medios públicos del país, cerró destacando que Xóchitl Gálvez de la coalición Fuerza y Corazón por México (FCM), “apenas alcanza 25 por ciento de las preferencias (sic)”.

El 11 de enero, durante la sesión del Consejo General del INE, el consejero Martín Faz llamó la atención sobre el tiempo de cobertura televisiva que se destinó en los dos programas informativos de Once TV, uno de los medios públicos analizados en el Monitoreo, para cada aspirante.

Sin embargo, en los programas en que mayor diferencia de cobertura respecto a las precandidatas punteras en las encuestas fueron Debate Público, conducido por Jenaro Villamil, titular del SPR, así como Luisa Cantú, Elia Baltazar y Óscar Camacho. Así como Once Noticias Matutino.

En los dos espacios monitoreados de Once Noticias se detectaron 125 valoraciones por parte de las conductoras entre el 20 de noviembre de 2023 y el 14 de enero de 2024.

Gálvez, con más valoraciones negativas en Once Noticias; Sheinbaum, con las positivas

En septiembre pasado, Animal Político publicó el reportaje “ Medios públicos difunden mentiras o frases sin sustento, propaganda y narrativas a favor del gobierno ” en que se dio cuenta de al menos 40 frases falsas, engañosas o sin sustento que se difundieron a través de distintos medios públicos del SPR, entre ellos Once Noticias y el canal Infodemia MX.

Por ejemplo, el 5 de diciembre, al referirse nuevamente a una encuesta de Reforma, la conductora Guadalupe Contreras realizó una afirmación con una valoración para el espacio de Once Noticias Matutino.

¿Qué monitorea el INE?

El Monitoreo de Programas de Radio y Televisión que difunden noticias del INE revisó durante la precampaña 73 programas: 59 noticiarios, 10 programas de revista y 4 programas de debate.

Estos programas se eligieron por los siguientes criterios:

▶ Mayor audiencia nacional

▶ Equidad territorial

▶ Representatividad demográfica

▶ Relevancia política

▶ Proporcionalidad por tipo de medio, concesión, turno y periodicidad

En el caso de los programas difundidos en medios públicos, cumplieron con esos criterios 6 programas informativos y 2 de debate transmitidos en las estaciones de radio del IMER, Radio UNAM y los canales de televisión Once TV y UDGTV de Guadalajara.

Estos fueron: Once Noticias Matutino y Once Noticias Meridiano, así como Primer Plano, en el canal Once; Prisma RU en Radio UNAM; IMER Noticias Primera y Segunda Emisión en el IMER; Señal Informativa en UDGTV; y Debate Público, transmitido por el Canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión (SPR).

En los programas de debate, análisis y opinión, como Primer Plano y Debate Público, la metodología del INE señala que no se evalúan las valoraciones pues esos géneros periodísticos se basan en la valoración de la información. Mientras que en los géneros informativos se busca la imparcialidad.

De Televisa, se revisaron los noticiarios Despierta, En Punto, Expreso de la Mañana, Las Noticias en sus ediciones diaria y dominical, Las Noticias de las 5:00, dos ediciones de Noticias N+ GDL, Paralelo 23, y Noticias MX.

También se contemplaron los programas de debate Es la Hora de Opinar y Tercer Grado; el programa de noticias de espectáculos Cuéntamelo Ya y el programa de revista Hoy.

De Tv Azteca, se monitorearon los noticiarios Ahora más noticias, Hechos AM, Hechos Meridiano, Hechos con Javier Alatorre, Nosotros, ustedes y hechos; así como el programa de revista Venga la Alegría, y el programa de información de espectáculos Ventaneando.

En el caso de Imagen Televisión, se analizaron los programas Imagen Informativa Primera y Segunda Emisión, así como la Tercera Edición dominical; Imagen Noticias con Ciro Gómez Leyva; y el programa de revista Qué tal Fernanda.