$!Mega Rodada del Terror 2026: remiten 246 motocicletas a depósitos vehiculares en CDMX

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México remitieron a diferentes depósitos vehiculares 246 motocicletas durante el evento “Mega Rodada del Terror 2026”.
En un comunicado, la dependencia indicó que se desplegó un dispositivo de vigilancia y vialidad en distintas alcaldías, para salvaguardar la integridad física de los participantes, automovilistas y peatones.
“Durante las acciones de prevención, los oficiales, en coordinación con los operadores de los Centros de Comando y Control (C2) de las cinco zonas de la capital, se encargaron de garantizar que los asistentes a las rodadas acataran las medidas de seguridad, a fin de evitar accidentes, la alteración al orden público, así como la comisión de delitos”, señaló la dependencia.
En ese contexto, se implementaron operativos en puntos clave de la ciudad para verificar que los participantes cumplieran con la portación del equipo de protección correspondiente, prevenir conductas de riesgo y evitar la concentración desordenada.
“Los policías remitieron a distintos depósitos vehiculares de la Ciudad de México a un total de 246 motocicletas, cuyos conductores fueron captados cuando realizaban maniobras riesgosas, acrobacias que ponían en riesgo su integridad física y la de los demás usuarios de la vía pública”, destacó.
Además, algunos motociclistas no portaban cascos protectores, llevaban menores de edad a bordo, circulaban con más de dos personas, entre otras faltas al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.
#BoletínSSC | #DISPOSITIVO | #TRÁNSITO | Uniformados de la Subsecretaría de Control de #Tránsito de la #SSC desplegaron un dispositivo de vigilancia y vialidad en distintas alcaldías, para salvaguardar la integridad física de los participantes, automovilistas y peatones durante el evento denominado “Mega Rodada del Terror 2026”.Durante las acciones de prevención, los oficiales, en coordinación con los operadores de los Centros de Comando y Control (C2) de las cinco zonas de la capital, se encargaron de garantizar que los asistentes a las rodadas acataran las medidas de seguridad, a fin de evitar accidentes, la alteración al orden público, así como la comisión de delitos.https://t.co/07z5FZhCVX— SSC CDMX (@SSC_CDMX)
October 31, 2026
#BoletínSSC | #DISPOSITIVO | #TRÁNSITO | Uniformados de la Subsecretaría de Control de #Tránsito de la #SSC desplegaron un dispositivo de vigilancia y vialidad en distintas alcaldías, para salvaguardar la integridad física de los participantes, automovilistas y peatones durante el evento denominado “Mega Rodada del Terror 2026”.Durante las acciones de prevención, los oficiales, en coordinación con los operadores de los Centros de Comando y Control (C2) de las cinco zonas de la capital, se encargaron de garantizar que los asistentes a las rodadas acataran las medidas de seguridad, a fin de evitar accidentes, la alteración al orden público, así como la comisión de delitos.https://t.co/07z5FZhCVX
“Los uniformados de la SSC mantuvieron los despliegues operativos hasta el término de las actividades; además, realizaron los cortes a la circulación en las calles y avenidas donde circulaban los asistentes a las rodadas”, agregó.
Multas en el Estado de México
El gobierno del Estado de México anunció una actualización al Reglamento de Tránsito, la cual incluye una nueva forma de aplicar multas y más restricciones para quienes conducen vehículos automotores.
Las nuevas disposiciones entraron en vigor el pasado 25 de noviembre e impactarán a ciclistas, motociclistas y conductores de automóviles.
Una de las novedades en el Reglamento de Tránsito del Edomex es la forma en la que se aplicarán multas. A partir de la entrada en vigor, las sanciones para quienes cometan una infracción ya no serán fijas, sino que irán en aumento dependiendo del número de faltas previas sin pagar.
El nuevo sistema de rangos establecerá tres montos de sanción según el número de infracciones previas sin pagar:
-Ninguna infracción pendiente: monto mínimo
-Adeudo de dos o tres infracciones: monto medio
-Adeudo de cuatro o más infracciones: monto máximo
De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, no hubo aumentos en las sanciones, por lo que el monto máximo de cada sanción es lo que anteriormente se cobraba como cargo fijo.
Para conocer el nuevo tabulador puedes dar click aquí. La lista de infracciones empieza en la página 10 del documento.