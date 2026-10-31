$!Mega Rodada del Terror 2026: remiten 246 motocicletas a depósitos vehiculares en CDMX

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México remitieron a diferentes depósitos vehiculares 246 motocicletas durante el evento “Mega Rodada del Terror 2026”.

En un comunicado, la dependencia indicó que se desplegó un dispositivo de vigilancia y vialidad en distintas alcaldías, para salvaguardar la integridad física de los participantes, automovilistas y peatones.

“Durante las acciones de prevención, los oficiales, en coordinación con los operadores de los Centros de Comando y Control (C2) de las cinco zonas de la capital, se encargaron de garantizar que los asistentes a las rodadas acataran las medidas de seguridad, a fin de evitar accidentes, la alteración al orden público, así como la comisión de delitos”, señaló la dependencia.

En ese contexto, se implementaron operativos en puntos clave de la ciudad para verificar que los participantes cumplieran con la portación del equipo de protección correspondiente, prevenir conductas de riesgo y evitar la concentración desordenada.

“Los policías remitieron a distintos depósitos vehiculares de la Ciudad de México a un total de 246 motocicletas, cuyos conductores fueron captados cuando realizaban maniobras riesgosas, acrobacias que ponían en riesgo su integridad física y la de los demás usuarios de la vía pública”, destacó.

Además, algunos motociclistas no portaban cascos protectores, llevaban menores de edad a bordo, circulaban con más de dos personas, entre otras faltas al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.