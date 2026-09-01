Menor de 15 años, presunto integrante de una célula de Cárteles Unidos, muere abatido por fuerzas federales

Un adolescente de 15 años de edad, identificado como Alberto o Jesús “S” y apodado “Chuchito Nini”, presunto integrante del Cártel de Los Reyes, perdió la vida durante un enfrentamiento con fuerzas federales en el municipio de Tocumbo, Michoacán, este martes 1 de septiembre.

El menor de edad se desempeñaba presuntamente como escolta personal de Luis Enrique Barragán Chávez, alias “El Güicho” o “El R-5”, quien también murió en el operativo.

El enfrentamiento armado ocurrió en la zona serrana de Rodeo del Pinal. Barragán Chávez era identificado como líder de esa facción de la coalición delictiva denominada Cárteles Unidos.

Reportes de inteligencia y versiones locales señalan que el adolescente era sobrino de “El R-5”. El cuerpo del menor fue reclamado por sus familiares.

El despliegue operativo en Rodeo del Pinal contó con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Guardia Civil de Michoacán. En el sitio del enfrentamiento, las autoridades aseguraron armamento pesado, equipo táctico y vehículos, además de mantener un patrullaje preventivo para evitar reacciones violentas en la demarcación.

El cuerpo del adolescente fue localizado con múltiples impactos de bala en la zona serrana, junto a un fusil de asalto de gran tamaño. Vestía pantalón de mezclilla, tenis negros y un chaleco antibalas equipado con radio de comunicación.

En redes sociales, el menor exhibía fotografías en las que posaba con uniformes tácticos, insignias con los parches “Nini” y “Chucho”, y fusiles de asalto equipados con cargadores de tambor y lanzagranadas.

El gGobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó las acciones armadas en la región, donde de manera preliminar se reportó la muerte de hasta cinco presuntos integrantes de la célula delictiva. Entre ellos figura William Álvarez, alias “El Maníaco”, señalado como comandante del brazo de choque del grupo criminal.

Barragán Chávez asumió el liderazgo del grupo delictivo luego de que fuerzas federales arrestaron a su socio, Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho La Quiringüa”, el 1 de agosto pasado.

El Gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 3 millones de dólares por “El R-5”, debido a acusaciones de conspiración para traficar metanfetaminas y fentanilo, así como por encabezar extorsiones contra productores de aguacate en el Valle Esmeralda.

Según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México, al menos 30 mil jóvenes y adolescentes han sido cooptados por el crimen organizado.

La organización advierte que entre 145 mil y 250 mil niños y adolescentes se encuentran en riesgo alto de ser reclutados por grupos delictivos, debido a factores como la marginación social, la falta de oportunidades educativas y la violencia en sus comunidades.