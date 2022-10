‘¡Mentecatos, ignorantes!’, dice director de Pemex a diputados del PAN durante comparecencia

MÉXICO._ Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), llamó “mentirosos, mentecatos e ignorantes!, el 24 de octubre de 2022, a los miembros del grupo legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), durante su comparecencia ante las comisiones unidas de Energía y de Infraestructura, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Los legisladores panistas insistieron en que el director de la empresa paraestatal miente con las cifras del manejo del déficit de la petrolera, e incluso afirmaron que dicha compañía está “en quiebra técnica”. Sin embargo, el funcionario federal manifestó que “contra lo que vale PEMEX, la deuda es una fracción”.

No obstante, Romero Oropeza reconoció que la deuda de la empresa paraestatal es de 2.2 billones de pesos, pero se trata de un monto que se ha contenido en el actual Gobierno Federal, y, según expuso, que en todo caso, se ha contenido.

“¿Cuánto vale Pemex? Eso de que está quebrado y debe 2 billones de pesos. Vale lo que valen sus reservas principales, tanto en recursos 1P, 2P, 3P y prospectivos, es mucho más grande. Tanto así que vinieron tantísimas empresas acá. Las reservas, desde luego las instalaciones, que valen cualquier cantidad de dinero. Haríamos un cálculo para contestar con más precisión”, contestó el funcionario federal.

Además, los legisladores de oposición reprocharon al director general de PEMEX que no lograra cumplir con la promesa de bajar a 10 pesos el precio de la gasolina, así como el deficiente combate a la corrupción en la empresa paraestatal, el trato privilegiado a empresas vinculadas con los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador y el sobrecosto en la construcción de la refinería de Dos Bocas.

Romero Oropeza incluso cuestionó que los legisladores de Acción Nacional sólo hicieron sus preguntas para lucirse en las redes sociales, pero luego abandonaron el Salón Verde de San Lázaro, donde se realizó la comparecencia, de la cual también criticó su formato.

El director general de Pemex resaltó que se permitía una pregunta de los diputados, la respuesta de los funcionarios y luego una réplica de los legisladores. En su declaración final, que ya no admitía réplica de los diputados, el titular de la empresa paraestatal enfatizó que la mecánica aprobada por la Cámara baja del Congreso de la Unión, permitía acusaciones que no se podían responder.

“Dado el formato que hay de la comparecencia hay una pregunta, hay una respuesta y hay una réplica y normalmente en la réplica hay algunos diputados que actúan con falta de ética, actúan como como el que pasa por la calle, toma una piedra, rompe el vidrio y sale corriendo y ya no se les puede responder. Lo digo por los diputados del PAN, que hicieron afirmaciones mentirosas, ignorantes, y discúlpenme porque estoy en la casa de los diputados, pero no tengo menos que decirlo”, acusó el funcionario federal.

“No es que me enoje. Como dicen en mi pueblo, ya soy coyote balaceado, perro apaleado en pórtico, pero sí tengo que contestar, porque quedaría la impresión de que pueden decir lo que se les pega la gana y no. ¡Mentirosos, mentecatos e ignorantes! Y no se vale, por ética, actuar de esta manera, insultar, y correr. Seguramente van a sacar un video en su Twitter, ‘miren todo lo que dije al director de Pemex y no respondió. Así cómo, y además ya se fueron. Pero fuera de eso todo estuvo muy bien”, arremetió Romero Oropeza contra los panistas, a los cuales señaló con el dedo índice.

Asimismo, el director general de la empresa paraestatal negó que el titular del Poder Ejecutivo Federal se haya comprometido a bajar los litros de gasolina a 10 pesos y afirmó que la promesa del actual mandatario nacional fue sólo mantener su costo por debajo de la inflación.

“No sé de dónde sacó la cifra de 10 pesos la gasolina, el presidente jamás dijo eso, el compromiso del presidente fue que la gasolina no iba a subir por encima del tope inflacionario y eso se ha venido cumpliendo”, respondió el funcionario federal a un diputado de Acción Nacional.

Por otra parte, el director general de Pemex aseguró que la refinería Deer Park, ubicada en Houston, Texas, resultó un “magnífico negocio” y explicó que la empresa paraestatal pagó 596 millones de dólares por las instalaciones de Shell, pero que entre enero y junio de 2022 han ganado 746 millones de dólares, por lo que ya se recuperó la inversión.

“¿Cuáles son los beneficios que trae de inmediato o desde el 21 de enero, para Pemex? Que incrementamos nuestro proceso de crudo en el orden de 282 mil barriles diarios, esto nos permite una producción de 253 mil barriles de combustible al día, entre gasolinas (125 mil barriles), diesel (103 mil barriles) y turbosina [25 mil barriles]. Y lo más importante: se logra un desempeño operativo superior al promedio de los últimos cinco años. Realmente nos ha ido muy bien”, comentó Romero Oropeza.

En otro tema, el funcionario federal informó que la aportación de recursos de Pemex a los ingresos de la Federación se han incrementado, ya que mientras en 2019 eran del 17.7 por ciento, al cierre de septiembre de 2022 son el 21.4 por ciento.

Respecto a la deuda de la empresa, Romero Oropeza afirmó que la misma ha disminuido, porque tomaron recursos de un pagaré de Pemex, que lo convirtieron en dinero líquido a través de bancos , y lo usaron, por lo que el pasivo bajó de 105 mil millones de dólares que se registraba en el 2018, a 100 mil millones de dólares del presente año.

Por último, el director general de Pemex aseveró que en durante la presente Administración el robo de combustible o “huachicol” ha disminuido un 90 por ciento, ya que en el 2018 eran, en promedio, 56 mil barriles diarios los que se hurtaban, y en la actualidad son 5.7 mil barriles diarios los que sustraen de forma ilegal.

“¿En qué se traduce todo esto? Los ahorros estimados para Pemex en tres años y nueve meses ascienden a 117 mil 387 millones de pesos. De éstos 101 mil millones en gasolinas y diésel y 15 mil millones en gas. Adicionalmente, ahora que puede comercializarse ese hidrocarburo que no se roban, se pagan impuestos por 49 mil millones, y el gran total es de 166 mil 471 millones de pesos por los resultados al combate al huachicol”, explicó Romero Oropeza.