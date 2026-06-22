Merlín, el pato vendedor de aguas que se robó el Mundial, llega a la mañanera de Claudia Sheinbaum

El pato “Merlín”, la mascota que ha sido la sensación viral durante el Mundial de Futbol 2026 por portar una playera de la Selección Mexicana, se presentó la mañana de este lunes en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional, acompañado de su dueña Karla y sus hijos.

Al inicio de la conferencia, Sheinbaum Pardo recibió personalmente a la familia y explicó los motivos del encuentro.

“Ya todos saben que Merlín se volvió prácticamente la mascota del Mundial y como somos nosotros es un asunto de humanismo, de que se conozca a la familia, quiénes son, su problemática y obviamente el vínculo que establecemos es humanista”, declaró.

Agregó que el objetivo de la visita va más allá del simbolismo mediático y se orienta hacia un beneficio concreto para la familia.

“Lo que es increíble es cómo muchas familias mexicanas siempre salen adelante de manera honesta, trabajando duro y lo que hay que hacer es ayudar”, expresó Sheinbaum Pardo

Señaló que buscarán que la fama adquirida por el ave “se traduzca en mejora en su calidad de vida siempre”.

Karla, quien se dedica al comercio ambulante, explicó durante la conferencia que el pato la acompaña habitualmente en sus jornadas laborales, caminando junto a ella mientras atiende a sus clientes.

“Merlín es el patrón del negocio”, dijo la comerciante, quien añadió que sus hijos la apoyan en la venta al tiempo que asisten a la escuela.

Antes de alcanzar notoriedad nacional, “Merlín” ya era conocido en redes sociales por acompañar la venta de aguas frescas.

La familia informó que se encuentra en proceso el registro de la marca relacionada con el pato ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

En cuanto al cuidado del animal, describieron que recibe una alimentación especializada que incluye verduras, frutas, proteínas, charales vivos y grillos, además de atención veterinaria periódica.

Como particularidad que generó risas entre los asistentes, revelaron que los domingos Merlín recibe como premio un taco de carnitas.

La dueña señaló también que una de sus principales preocupaciones es proteger las patas del ave, ya que experiencias previas con otros patos les enseñaron la importancia de cuidar las membranas de sus extremidades, al grado de haber recurrido en alguna ocasión al uso de calcetines.