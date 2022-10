$!Meterse la pata por querer ser candidatos arriesga al movimiento: Tatiana Clouthier

“Hay mucho ruido alrededor que no deja escuchar a veces una postura que tiene otra cosa que decir, a eso es lo que me estoy refiriendo”.

“Eso es lo que preocupa, que en el afán de querer ser el candidato o la candidata se meten la pata y se golpeen de tal manera que inclusive nos pateen a los que venimos a los lados y estén creando cosas para poder crear un choque de tal magnitud que A, B, C o D salga triunfante. ¿A qué me refiero con esto? esto es parte de lo delicado ‘cuando a río revuelto, ganancia de pescadores’, esto es lo que yo advierto y creo que hay que cuidar”, dijo Clouthier en entrevista con Álvaro Delgado en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

La exsecretaria de Economía detalló que al interior de Morena existe un grupo de personas que “se manifiesta con fuerza” por defender ciertas posturas y que suben el tono dependiendo del tema a tratar o el momento.

“Es un sentido figurativo en el cual estamos hablando que es un grupo de personas que se manifiestan con fuerza por defender una postura y depende de la postura que se presente en un momento u otro es como suben el tono”.

Clouthier Carrillo, quien en 2018 fue un elemento clave en el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, reiteró que el principal riesgo que ve en la designación del abanderado de Morena para la elección presidencial de 2024 es que los aspirantes “se metan la pata” y utilicen cualquier pretexto para buscar la confrontación.

“Veo la dificultad cuando unos quieren meterle la pata a otros y buscan cualquier pretexto para buscar confrontación donde esa incitaron esta lucha por meterse la pata los propios y los extraños en donde veo los riesgos”.

A pregunta expresa de Álvaro Delgado si con estos señalamientos hacía referencia al Canciller Marcelo Ebrard, uno de los principales aspirantes presidenciales, Clouthier indicó que no habla de una persona en específico y reiteró que los interesados no deben perder de vista cuál es el verdadero rumbo: generar un cambio profundo en la sociedad mexicana.

“Cualquier división, cualquier pleito, cualquier obstrucción al propio proyecto pensando que yo, metiéndole la pata a Juan, va a avanzar Pedro, es donde creo que podemos equivocarnos [...] Hablo en general, no me gustaría poner nombres, yo creo que hay jugadores, pero creo que esta es la parte que se vuelve fundamental, no perder de vista cuál es el rumbo, el Presidente lo planteó, un cambio profundo, un cambio de raíz”.



AGRADECIMIENTO A AMLO

Tatiana Clouthier, quien fue coordinadora de la campaña presidencial de López Obrador, afirmó que su renuncia como titular de la Secretaría de Economía se debió a que consideraba que “no sumaba lo suficiente” al proyecto del Presidente Andrés Manuel López Obrador y reiteró que no existe ningún tema de fondo detrás.

“Creo que lo dije muy claramente el día que estuve en la mañanera, al final de cuentas yo consideraba que desde la posición que yo estaba no estaba sumando lo suficiente o no estaba sumando, ya no me permitía sumar para lo que fui contratada y tener mejores resultados, creo que esa es una manera muy clara de decir, no es un asunto de fondo, es un asunto de forma”.

Y agregó: “Algo pasaba que yo no estaba siendo capaz de lograr lo resultados que yo pudiera tener [...] Uno tiene que ser capaz de decir ‘quiero caminar a una velocidad más rápida o estoy dispuesta a jalar, jalar, jalar para avanzar’, creo que desde ese sentido, lo dije muy claramente, no estaba yo generando desde la posición donde estaba lo que debía”.