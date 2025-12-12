México acuerda con EU pagar adeudo de agua antes del 31 de enero

El Gobierno de México se comprometió a entregar 249 millones de metros cúbicos de agua a Estados Unidos antes del 31 de enero de 2026, según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). El acuerdo se alcanzó luego de que la Administración del presidente Donald Trump amenazara con imponer aranceles si el país no cumplía con el adeudo quinquenal en el marco del Tratado de Aguas de 1944.

Según un comunicado conjunto emitido por ambos gobiernos, las entregas de agua comenzarán durante la semana del 15 de diciembre de 2025. México liberará 249.163 millones de metros cúbicos para saldar tanto las obligaciones del ciclo en curso como el déficit del ciclo anterior.

“Se ha revisado una serie de acciones para cumplir con las obligaciones del Tratado, incluida la retribución oportuna del déficit excepcional del ciclo de agua anterior”, señaló la Cancillería mexicana. Los dos gobiernos se encuentran en negociaciones y tienen la intención de finalizar el plan para el 31 de enero de 2026.

El Departamento de Agricultura de EU (USDA, por sus siglas en inglés) confirmó el entendimiento bilateral. “Estados Unidos y México llegaron a un acuerdo hoy para cumplir con las obligaciones actuales en materia de recursos hídricos de los agricultores y ganaderos estadounidenses y para que México cubra el déficit de agua hacia Texas en el marco del Tratado de 1944”, indicó dicha institución.

La SRE negó que México haya incurrido en violación del tratado binacional y destacó las dificultades que ha afrontado el país debido a “una sequía extraordinaria y sin precedentes que ha afectado a usuarios de ambos países”.

Ambas naciones reconocieron la importancia de las obligaciones de entrega de agua bajo el Tratado de 1944 y reafirmaron la necesidad de aumentar el compromiso para mejorar la gestión oportuna del recurso hídrico. Respecto a posibles incumplimientos, el mensaje conjunto advirtió que “cada país puede actuar de manera soberana, de acuerdo con sus intereses nacionales, sujeto a sus obligaciones internacionales en el Tratado”.

El Gobierno de México reiteró su disposición a colaborar de manera constructiva con la Administración Trump “sin afectar los intereses de su pueblo y la nación”, y reconoció que se trata de un desafío compartido que exige coordinación estrecha y cooperación sostenida entre ambos países.