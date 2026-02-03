México acuerda entregar agua a EU por Tratado de 1944 ante déficit en suministro; ‘es una victoria para ganaderos’, dice Rubio

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que México y Estados Unidos acordaron un plan técnico para la entrega de agua de la cuenca del río Bravo “en un contexto de sequía extrema que afecta a la región”. Ambos gobiernos se encontraban negociando la retribución por el déficit en el suministro de México en el ciclo anterior.

Este plan es resultado de “un trabajo técnico y político sostenido con respeto a la soberanía de ambos países” en el marco del Tratado de Aguas de 1994, resaltó la cancillería en un comunicado. Además, asegura en todo momento el derecho humano al agua y a la alimentación para las comunidades en nuestro país”.

“México confirmó su disposición a garantizar la entrega de una cantidad mínima anual convenida entre ambos países, de acuerdo a las condiciones hidrológicas de la cuenca y a los mecanismos previstos en el tratado, priorizando además el abastecimiento para consumo humano y producción agrícola”, señaló.

La secretaría aseguró que este plan técnico permitirá “fortalecer la gestión ordenada” del recurso en la cuenca del río Bravo, y avanzar en la planeación y responsabilidad compartida ante los efectos de la sequía, con la incorporación de infraestructura y acciones a largo plazo.

El pasado 12 de diciembre, ambos gobiernos anunciaron que habían alcanzado un entendimiento sobre la gestión del agua para el ciclo actual y el déficit del periodo anterior, con lo establecido en el tratado.

México anunció entonces la intención de liberar 249 mil 163 millones de metros cúbicos de agua para Estados Unidos, con entregas que debieron iniciar en el mes de diciembre pasado.

“Es una victoria para los ganaderos estadounidenses”

El gobierno de Estados Unidos informó que México acordó suministrar un mínimo de 350 mil acres-pies de agua al año durante el actual ciclo quinquenal y se comprometió a “elaborar un plan detallado para reembolsar íntegramente toda la deuda pendiente acumulada durante el ciclo anterior”.

“Este anuncio se produce tras una llamada telefónica mantenida la semana pasada entre el Presidente Trump y la Presidenta Sheinbaum, durante la cual ambos mandatarios reafirmaron su compromiso de resolver los retos que desde hace tiempo plantea la gestión del agua y de apoyar a las comunidades y los productores de ambos lados”.

En tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, destacó en sus redes sociales que este acuerdo con el gobierno mexicano es un ejemplo de “cómo el presidente Trump cumple con el pueblo estadounidense”.

“Se trata de una victoria para los agricultores y ganaderos estadounidenses, y agradecemos los constantes esfuerzos de la Presidenta Claudia Sheinbaum por hacer cumplir las responsabilidades de México en virtud del Tratado sobre el Agua de 1944″.

El Presidente Donald Trump había amenazado con imponer un arancel de 5 por ciento a los productos mexicanos si no se cumplían las entregas de agua. El mandatario acusó que México “sigue violando” el acuerdo y exigió más de 200 millones de metros cúbicos antes de que terminara el año.

El Tratado de 1944 establece obligaciones recíprocas. Estados Unidos debe entregar mil 850 millones de metros cúbicos anuales del río Colorado a México, mientras que México debe aportar 432 millones de metros cúbicos del Río Bravo.