México agilizará extradiciones y traslados de ‘objetivos de alto valor’ del crimen organizado hacia EU

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el sábado que México acordó agilizar la entrega, mediante extradiciones y transferencias, de integrantes de organizaciones criminales a Estados Unidos, como parte de los esfuerzos conjuntos para enfrentar la crisis del fentanilo.

El anuncio ocurre días después de que México concretó la tercera entrega masiva de operadores del crimen organizado, realizada el 20 de enero; y de la captura y traslado a Estados Unidos del ex medallista olímpico canadiense Ryan Wedding, señalado por autoridades como presunto integrante del Cártel de Sinaloa.



El anuncio del Departamento de Estado

En un comunicado, el Departamento de Estado informó que representantes de seis agencias estadounidenses y sus contrapartes mexicanas celebraron en Washington, el 23 de enero, la tercera reunión del Grupo de Implementación de Seguridad.

Según el documento, dicha instancia busca “impulsar resultados inmediatos e impactantes en la cooperación en seguridad”.

El SIG, detalló el gobierno estadounidense, reiteró que su prioridad es frenar la crisis del fentanilo, y para ello se acordó acelerar “las extradiciones y transferencias de objetivos de alto valor pertenecientes a Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT)”, junto con acciones para desmantelar redes de financiamiento ilícito y frenar el tráfico de armas.

Además, ambos países acordaron nuevas iniciativas contra el uso ilícito de drones, particularmente relevantes debido a próximos eventos deportivos internacionales.

El Departamento de Estado agradeció explícitamente la cooperación de México y destacó dos acciones recientes como muestra de esa coordinación: la entrega masiva del 20 de enero y la captura de Wedding.

“Estados Unidos agradeció a México por su histórica transferencia el 20 de enero de 37 criminales y narcoterroristas, así como por la colaboración entre nuestras autoridades que condujo a la captura de Ryan Wedding, uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI. Estos logros concretos resaltan los resultados de nuestra estrecha cooperación bilateral”, señaló el comunicado.



La tercera entrega masiva: 37 operadores criminales enviados a EU

El 20 de enero, México envió vía aérea desde el Aeropuerto Internacional de Toluca a 37 personas requeridas por autoridades de Estados Unidos. Todas estaban privadas de la libertad en centros penitenciarios federales por su presunta participación en organizaciones como el Cártel del Noreste, los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Pacífico.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que los trasladados eran requeridos por cargos penales en Estados Unidos y representaban un riesgo para la seguridad pública.

Entre los 37 entregados figuraron operadores financieros, jefes regionales, lugartenientes y encargados logísticos de varias estructuras criminales. La lista completa incluyó figuras ligadas al Cártel del Golfo, Los Zetas, el CJNG, el Cártel del Pacífico y los Beltrán Leyva.

Esta entrega fue la tercera de alto impacto, tras los traslados masivos realizados en febrero y agosto de 2025, que sumaron 55 extradiciones, incluidas figuras como Rafael Caro Quintero, Vicente Carrillo Fuentes y Servando Gómez, “La Tuta”.



La captura y traslado de Ryan Wedding

El acuerdo entre ambos países también llega después de la detención en México, el 22 de enero, de Ryan Wedding, ex medallista olímpico canadiense y uno de los presuntos capos vinculados al Cártel de Sinaloa más buscados por el FBI. La captura fue confirmada por el director del Buró, Kash Patel, quien reconoció la cooperación del gobierno mexicano.

Patel aseguró que la detención fue posible gracias al “liderazgo y compromiso del presidente Trump con la aplicación de la ley a nivel mundial”, y detalló que, tras ser arrestado, Wedding fue trasladado a Estados Unidos por el FBI. Añadió que el canadiense llevaba más de una década oculto en México y era buscado desde 2024 por cargos que incluían tráfico de cocaína y asesinato.

De acuerdo con Patel, Wedding dirigía una operación que enviaba “cientos de kilogramos de cocaína desde Colombia, a través de México y el sur de California, hacia Estados Unidos y Canadá”.

El funcionario también destacó la participación de autoridades mexicanas, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario Omar García Harfuch y la Legat del FBI en México.

Paralelamente, autoridades mexicanas informaron que, en coordinación con agencias estadounidenses, fue detenido en Hidalgo Alejandro Rosales Castillo, otro de los diez fugitivos más buscados del FBI.