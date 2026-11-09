México alcanza récord de empleo formal con 23.8 millones de puestos: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que México alcanzó en octubre un máximo histórico de 23 millones 88 mil 353 puestos de trabajo registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de que durante ese mes se generaran 161 mil 77 empleos formales respecto a septiembre.

Durante su conferencia matutina de este lunes, detalló que entre enero y octubre de 2026 se acumularon 571 mil 277 nuevos puestos de trabajo, mientras que el crecimiento anual fue de 1.3 por ciento en comparación con octubre de 2025.

“Llegamos a una cifra máxima de empleos formales en este mes que pasó, el mes de octubre: 23 millones 888 mil 353, la cifra máxima de toda la historia”, afirmó Sheinbaum, quien adelantó que las cifras que presentará el Instituto Mexicano del Seguro Social hoy al mediodía.

La Presidenta presentó los indicadores de empleo durante su conferencia, en la que destacó que el incremento mensual fue de 0.7 por ciento, mientras que el crecimiento acumulado durante los primeros diez meses del año alcanzó 2.5%. En términos anuales, la variación fue de 1.3 por ciento, equivalente a 299 mil 180 puestos de trabajo adicionales respecto al mismo mes de 2025.



De la pandemia al récord

De acuerdo con las cifras mostradas en la gráfica del IMSS, el registro de octubre representa el nivel más alto de empleo formal desde que se lleva el seguimiento de estos indicadores.

La evolución muestra que al inicio del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en 2018, había 20 millones 192 mil 960 puestos de trabajo afiliados al instituto.

Posteriormente, el empleo formal registró una caída durante la crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19.

En ese periodo, el indicador llegó a 19 millones 495 mil 952 puestos de trabajo, antes de iniciar una recuperación que continuó durante los años siguientes.

Al inicio del Gobierno de Claudia Sheinbaum, el registro era de 22 millones 480 mil 803 empleos formales.

Desde entonces, la cifra mantuvo una tendencia general de crecimiento hasta alcanzar los 23 millones de puestos de trabajo en octubre de 2026.

El incremento se presenta en un contexto en el que el Gobierno federal ha colocado entre sus prioridades la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, la ampliación de la seguridad social y la modificación de las condiciones laborales.



Salarios y reformas

El 6 de octubre pasado, durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno, el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, informó que al cierre de agosto de 2026 había 22 millones 798 mil 473 puestos de trabajo registrados ante el IMSS, entonces la cifra más alta para un mes de agosto.

El funcionario sostuvo que los incrementos salariales y la ampliación de los derechos laborales pueden coexistir con la generación de empleo formal.

Como parte de su balance, destacó que el salario mínimo general pasó de 88 pesos diarios en 2018 a 315 pesos en 2026, en términos nominales, lo que representó una recuperación real de 150 por ciento en su poder adquisitivo.

Bolaños también informó que la participación de las mujeres en el mercado laboral pasó de 38.8 por ciento en 2020 a 41 por ciento en 2025.

Otro de los cambios laborales señalados por el secretario fue la incorporación de trabajadores de plataformas digitales al sistema de seguridad social.

Al cierre de agosto, 199 mil 454 trabajadores de este sector habían superado el umbral necesario para acceder a la seguridad social completa, mientras que un millón 772 mil 292 contaban con protección contra riesgos de trabajo.



Hacia las 40 horas

En materia de reducción de la jornada laboral, el gobierno federal mantiene la meta de establecer una semana de 40 horas en 2030, sin disminución de salarios ni prestaciones.

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la medida beneficiaría a más de 13 millones de trabajadores.

El Secretario también destacó los resultados de los mecanismos de conciliación laboral, que reportan una tasa de resolución de 84 por ciento en asuntos individuales y de 95 por ciento en asuntos colectivos.

Asimismo, señaló que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha registrado más de 3.6 millones de beneficiarios desde 2019 y que siete de cada 10 egresados trabajan o continúan sus estudios.

Durante los primeros años del Gobierno de Sheinbaum, agregó, 619 mil jóvenes han sido atendidos mediante una inversión de 44 mil millones de pesos.