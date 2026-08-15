$!México alcanza récord histórico con 51.1 millones de viajeros internacionales en el primer semestre de 2026: Sectur

“México sigue siendo un destino que el mundo quiere conocer. Estos resultados nos muestran que seguimos avanzando y que el turismo tiene un enorme potencial para generar más derrama económica, empleo y bienestar en nuestras comunidades. Vamos a seguir trabajando para que cada vez más personas conozcan México y encuentren nuevas razones para regresar”, afirmó en sus redes sociales.

A través de un comunicado, la titular de Sectur federal, Josefina Rodríguez Zamora, dio a conocer cifras históricas, al registrar 51.1 millones de viajeros internacionales, 7.7 por ciento más respecto al año anterior, lo que fortalece la actividad turística como motor de desarrollo económico y bienestar para las comunidades.

MÉXICO._ Durante el primer semestre de 2026, México mantuvo una tendencia positiva en la llegada de visitantes internacionales y alcanzó cifras históricas en algunos de sus principales indicadores turísticos, informó la Secretaría de Turismo del Gobierno de México.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante enero-junio de 2026, la llegada de turistas internacionales alcanzó una cifra histórica de 24.5 millones, 4.6 por ciento más que los 23.43 millones registrados en el mismo periodo de 2025.

En materia económica, el gasto de los viajeros internacionales ascendió a 18 mil 781 millones de dólares, un crecimiento de 0.5 por ciento frente a los 18 mil 681 millones de dólares registrados durante los primeros seis meses de 2025.

Rodríguez Zamora destacó además el comportamiento del turismo de cruceros, que durante el primer semestre también alcanzó niveles históricos, con 6.6 millones de cruceristas, 15.2 por ciento más que en el mismo periodo de 2025, mientras que su gasto ascendió a 575 millones de dólares, un incremento de 18.7 por ciento.

Particularmente, durante junio, México registró 8.2 millones de viajeros internacionales, cifra histórica y 2.1 por ciento superior a la del mismo mes del año anterior. En ese periodo, el gasto de los viajeros internacionales alcanzó 2 mil 913 millones de dólares, lo que representa un incremento de 5.9 por ciento respecto a los 2 mil 751 millones de dólares registrados en junio del año pasado.

Asimismo, el gasto medio de los turistas que llegaron vía aérea creció 9.6 por ciento, mientras que la llegada de cruceristas alcanzó un nuevo máximo para un mes de junio, con 843 mil 417 pasajeros, 21.5 por ciento más, y un gasto de 73.4 millones de dólares, 30 por ciento superior al registrado un año antes.

Rodríguez Zamora destacó que los resultados del primer semestre confirman la evolución positiva de la actividad turística, con indicadores que no sólo recuperaron los niveles previos a la pandemia, sino que alcanzaron nuevos máximos históricos en la llegada de viajeros y turistas internacionales, así como en el turismo de cruceros.

La titular de Sectur federal subrayó que este comportamiento se mantiene en un contexto internacional marcado por factores como el encarecimiento de los vuelos y una menor dinámica del turismo aéreo, por lo que reiteró que los resultados muestran la fortaleza y el atractivo que mantiene México entre los viajeros internacionales.