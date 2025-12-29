México aplicará arancel de hasta 35 por ciento a productos de China

El Gobierno Federal mexicano implementará, a partir del 1 de enero de 2026, una tasa arancelaria máxima del 35 por ciento a productos importados desde países con los que México no mantiene un acuerdo de libre comercio, afectando principalmente a la mercancía proveniente de China. La medida busca regular la entrada de bienes en diversos sectores comerciales e industriales del país.

Según el decreto publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 29 de diciembre de 2025, se modificaron diversas fracciones arancelarias de la tarifa contenida en la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE). El ajuste impactará a más de mil 400 productos con tasas que oscilan entre el 10 y el 35 por ciento.

Respecto a los artículos de consumo, las importaciones de juguetes, artículos de oficina y escolares, así como planchas eléctricas, hornos de microondas y ventiladores de uso doméstico, pagarán un arancel del 30 por ciento. En el rubro de belleza, los maquillajes tendrán una tasa del 25 por ciento, mismo porcentaje que se aplicará a las prendas y accesorios para vestir.

Los productos que alcanzarán la tasa máxima del 35 por ciento incluyen paños para fregar, franelas y artículos similares de limpieza, además de sandalias, calzado con puntera metálica de protección, latas o botes para ser cerrados por soldadura y alambre de púas de hierro o acero. Por otro lado, los accesorios para tendidos aéreos eléctricos se ubican en el rango mínimo con un gravamen del 10 por ciento.

Para el sector automotriz, la Administración Federal estableció un arancel del 25 por ciento en la importación de frenos de motor, motores para limpiaparabrisas, elevadores de cristales, radiadores, calefacción y receptores de radiodifusión diseñados exclusivamente para vehículos. Esta misma tasa aplicará para los lentes o reflectores de borosilicato utilizados en la fabricación de faros proyectores de uso automotriz.

El decreto señaló que, con el objetivo de garantizar el abasto de insumos en México en condiciones competitivas, la Secretaría de Economía (SE) podrá implementar mecanismos e instrumentos jurídicos específicos para la importación de mercancías provenientes de naciones sin tratados comerciales vigentes. Esta institución será la encargada de vigilar que la disponibilidad de suministros no se vea comprometida por el ajuste tributario.