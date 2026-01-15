México buscará paridad y fortalecer paneles al revisar T-MEC, afirma Ebrard

El Gobierno de México estableció como prioridad mantener vigente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, fortalecer el mecanismo de solución de controversias y avanzar hacia esquemas de paridad en la aplicación de reglas entre los tres países, según anunció el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Afirmó que el primer objetivo estratégico es que se mantenga el tratado comercial.

“Queremos que se mantenga el tratado, ese es nuestro primer objetivo estratégico”, declaró.

El segundo punto prioritario consiste en que el sistema de solución de controversias siga funcionando y se fortalezca “para que no tengamos decisiones intempestivas que afecten a diferentes industrias”.

Señaló que México planteará reciprocidad o paridad en varios de los mecanismos del tratado, específicamente mencionó el mecanismo laboral y otras áreas, donde busca que existan condiciones equilibradas entre las tres naciones.

“Estamos planteando también que haya reciprocidad o paridad en varios de los mecanismos, por ejemplo, en el mecanismo laboral y en otras áreas en donde nos gustaría que fuera de esa manera”, explicó.

Ebrard afirmó que México buscará que se cumplan las cartas paralelas del tratado, conocidas en inglés como “side letters”, que por ejemplo en el caso del acero establecían procedimientos o procesos de consulta de 60 días que no se han seguido.

“Ha habido varios incumplimientos en esa materia”, señaló.

Las cartas paralelas son acuerdos complementarios al T-MEC, que establecen mecanismos específicos de consulta en sectores estratégicos.

Sostuvo que la defensa del T-MEC se basa en resultados concretos de comercio, inversión y generación de empleos.

“¿Quién dice que ha funcionado? Hay que ver nada más los números de comercio entre los países y el éxito que se ha tenido en número de empleos, ese es el punto de partida”, declaró.

Ebrard recordó que México es actualmente el principal socio comercial de Estados Unidos, incluso por encima de China, Japón y Alemania.

Confirmó que México ha avanzado en todos los puntos que preocupan a las partes de cara a la revisión del T-MEC.

“De los puntos que nos plantearon el año pasado, estuvimos trabajando más de 100 días, prácticamente ya terminamos todos, previo a lo que será la revisión del tratado”, dijo.

Añadió que México entregará un documento con las conclusiones de las consultas internas a finales de enero de 2026, el cual será presentado primero a la Presidenta de México y posteriormente al Senado de la República.

Ebrard afirmó que el proceso de revisión del T-MEC ya inició y debe concluir el 1 de julio de 2026, según lo establecido en el artículo 34.7 del Tratado.

“Yo les diría que ya estamos en la revisión del Tratado, tenemos que terminar el 1 de julio, ese es nuestro tiempo, ya estamos en eso”, declaró.

Describió un proceso de diálogo fluido y constante con Estados Unidos y Canadá, con contactos semanales tanto físicos como virtuales.

“Tenemos un buen diálogo muy profesional, prácticamente tenemos contacto cada semana, sea física o por Zoom. Tenemos varios equipos de trabajo funcionando”, señaló.

Ebrard ilustró la profundidad de la integración regional con el ejemplo de la producción automotriz, donde componentes como una bolsa de aire pueden cruzar la frontera, hasta nueve veces antes de ser instalados.

Aunque reconoció que habrá discusiones complejas y presiones proteccionistas, aseguró que los trabajos van por buen camino y se busca aumentar la correlación con Canadá.

La Presidenta defendió la continuidad del T-MEC, tras las declaraciones del Presidente estadounidense Donald Trump, quien calificó el 13 de enero el acuerdo comercial como “irrelevante” para Estados Unidos.

Sheinbaum Pardo afirmó el 14 de enero que está convencida de que seguirá la relación comercial con Estados Unidos.

El T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020 con una vigencia inicial de 16 años, hasta 2036.

El Tratado establece en su artículo 34.7 una cláusula de revisión que obliga a los tres países a reunirse el 1 de julio de 2026, para evaluar su funcionamiento.

Durante ese proceso, las tres naciones podrán decidir extender el acuerdo por 16 años adicionales hasta 2042, o bien iniciar revisiones anuales por 10 años.

Si todas las partes acuerdan una prórroga, el T-MEC actual se extenderá automáticamente hasta 2042, requiriéndose la siguiente revisión conjunta formal en 2032.