$!‘México, campeón en desaparición’: colectivos, madres buscadoras y familiares protestan durante Mundial en CDMX

Colectivos y familias de personas desaparecidas protestan este jueves 11 de junio en el marco de la inauguración del Mundial 2026, el cual tiene como una de sus sedes a la Ciudad de México, en la que se celebrará el partido inaugural en el Estadio CDMX.

Los manifestantes arrancaron su movilización esta mañana en la calzada de Tlalpan, a la altura de la estación Textitlán del Tren Ligero, y colocaron una manta con la leyenda “Buscar no debería costar la vida”. En México se han registrado 44 agresiones letales a personas buscadoras entre 2010 y 2026.

“México, campeón en desaparición”, “Ahora, ahora, se hace indispensable, presentación con vida y castigo a los culpables” y “Únanse, únanse, que sus hijos pueden ser”, gritaron colectivos y familias y solidarios que buscan a personas desaparecidas, mientras aficionados caminaban rumbo al Estadio Azteca.

Colectivos y familias de personas avanzaron sobre calzada de Tlalpan, rumbo al Estadio Azteca, ante varias líneas de funcionarios vestidos de blanco que fueron apostados a lo largo de la avenida para impedir su paso.

En el punto se encontraban Luis Gómez, comisionado de búsqueda de la Ciudad de México, y Yuriria Rodríguez, comisionada ejecutiva de Atención a Víctimas. “Déjennos pasar”, gritan los colectivos.

Pese a que la intención de colectivos y familias no era cerrar la calle, frente a las filas de funcionarios en blanco que les impidieron el avance, decidieron no permitir el paso, por lo que algunos aficionados se quedaron detenidos.