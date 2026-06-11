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‘México, campeón en desaparición’: colectivos, madres buscadoras y familiares protestan durante Mundial en CDMX

Funcionarios y elementos de la Secretaría de Seguridad impidieron el avance de la protesta que se realiza en la calzada de Tlalpan y que buscaba llegar al Estadio CDMX
Animal Político |
11/06/2026 19:36
11/06/2026 19:36

Colectivos y familias de personas desaparecidas protestan este jueves 11 de junio en el marco de la inauguración del Mundial 2026, el cual tiene como una de sus sedes a la Ciudad de México, en la que se celebrará el partido inaugural en el Estadio CDMX.

Los manifestantes arrancaron su movilización esta mañana en la calzada de Tlalpan, a la altura de la estación Textitlán del Tren Ligero, y colocaron una manta con la leyenda “Buscar no debería costar la vida”. En México se han registrado 44 agresiones letales a personas buscadoras entre 2010 y 2026.

“México, campeón en desaparición”, “Ahora, ahora, se hace indispensable, presentación con vida y castigo a los culpables” y “Únanse, únanse, que sus hijos pueden ser”, gritaron colectivos y familias y solidarios que buscan a personas desaparecidas, mientras aficionados caminaban rumbo al Estadio Azteca.

Colectivos y familias de personas avanzaron sobre calzada de Tlalpan, rumbo al Estadio Azteca, ante varias líneas de funcionarios vestidos de blanco que fueron apostados a lo largo de la avenida para impedir su paso.

En el punto se encontraban Luis Gómez, comisionado de búsqueda de la Ciudad de México, y Yuriria Rodríguez, comisionada ejecutiva de Atención a Víctimas. “Déjennos pasar”, gritan los colectivos.

Pese a que la intención de colectivos y familias no era cerrar la calle, frente a las filas de funcionarios en blanco que les impidieron el avance, decidieron no permitir el paso, por lo que algunos aficionados se quedaron detenidos.

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Impiden el avance en Tlalpan

La madre y el padre de Olin Hernando Vargas Ojeda, desaparecido en el Ajusco, exigieron unificación de criterios y coordinación de autoridades. Otros colectivos también buscaban llegar al mismo lugar, aunque no habían podido reunirse ante la imposibilidad de avanzar desde puntos previos y posteriores sobre Tlalpan.

“Si fuera tu familia, también los buscarías”, respondieron colectivos y familias a un aficionado y su familia que insistieron en subir el puente peatonal sobre las familias. Los grupos que protestan cerraron el acceso al puente y metros atrás ante los funcionarios de blanco que se apostaron para impedirles el paso. “Fue el gobierno, no fueron las familias”, gritan.

La comisionada nacional de atención a víctimas, Yuriria Rodríguez, dijo que acudió al punto en acompañamiento a las víctimas y para gestionar agresiones, como la del aficionado que subió a la fuerza el puente, pero afirmó que no tiene injerencia en el tema del avance, que es de Seguridad Ciudadana.

Una madre le exigió que negociara y hablara por ellas. “Necesitamos alzar la voz”, le dijo.

Los familiares y los colectivos reclamaron la atención a sus casos a unos metros del acceso al Estadio Azteca. “Lo único que queremos es justicia, memoria y no repetición”, “Dónde están, nuestros hijos, dónde están”, gritan frente a decenas de aficionados.

“Esos son, esos son, los que chingan la nación”, gritaron familias y colectivos que permanecían esta tarde en la valla ante la movilización de granaderos tras un breve enfrentamiento en el circuito interior del estadio.

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