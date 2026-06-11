$!‘México, campeón en desaparición’: colectivos, madres buscadoras y familiares protestan durante Mundial en CDMX

Colectivos y familias de personas desaparecidas protestan este jueves 11 de junio en el marco de la inauguración del Mundial 2026, el cual tiene como una de sus sedes a la Ciudad de México, en la que se celebrará el partido inaugural en el Estadio CDMX.
Los manifestantes arrancaron su movilización esta mañana en la calzada de Tlalpan, a la altura de la estación Textitlán del Tren Ligero, y colocaron una manta con la leyenda “Buscar no debería costar la vida”. En México se han registrado 44 agresiones letales a personas buscadoras entre 2010 y 2026.
“México, campeón en desaparición”, “Ahora, ahora, se hace indispensable, presentación con vida y castigo a los culpables” y “Únanse, únanse, que sus hijos pueden ser”, gritaron colectivos y familias y solidarios que buscan a personas desaparecidas, mientras aficionados caminaban rumbo al Estadio Azteca.
Colectivos y familias de personas avanzaron sobre calzada de Tlalpan, rumbo al Estadio Azteca, ante varias líneas de funcionarios vestidos de blanco que fueron apostados a lo largo de la avenida para impedir su paso.
En el punto se encontraban Luis Gómez, comisionado de búsqueda de la Ciudad de México, y Yuriria Rodríguez, comisionada ejecutiva de Atención a Víctimas. “Déjennos pasar”, gritan los colectivos.
Pese a que la intención de colectivos y familias no era cerrar la calle, frente a las filas de funcionarios en blanco que les impidieron el avance, decidieron no permitir el paso, por lo que algunos aficionados se quedaron detenidos.
Impiden el avance en Tlalpan
La madre y el padre de Olin Hernando Vargas Ojeda, desaparecido en el Ajusco, exigieron unificación de criterios y coordinación de autoridades. Otros colectivos también buscaban llegar al mismo lugar, aunque no habían podido reunirse ante la imposibilidad de avanzar desde puntos previos y posteriores sobre Tlalpan.
“Si fuera tu familia, también los buscarías”, respondieron colectivos y familias a un aficionado y su familia que insistieron en subir el puente peatonal sobre las familias. Los grupos que protestan cerraron el acceso al puente y metros atrás ante los funcionarios de blanco que se apostaron para impedirles el paso. “Fue el gobierno, no fueron las familias”, gritan.
La comisionada nacional de atención a víctimas, Yuriria Rodríguez, dijo que acudió al punto en acompañamiento a las víctimas y para gestionar agresiones, como la del aficionado que subió a la fuerza el puente, pero afirmó que no tiene injerencia en el tema del avance, que es de Seguridad Ciudadana.
Una madre le exigió que negociara y hablara por ellas. “Necesitamos alzar la voz”, le dijo.
Los familiares y los colectivos reclamaron la atención a sus casos a unos metros del acceso al Estadio Azteca. “Lo único que queremos es justicia, memoria y no repetición”, “Dónde están, nuestros hijos, dónde están”, gritan frente a decenas de aficionados.
“Esos son, esos son, los que chingan la nación”, gritaron familias y colectivos que permanecían esta tarde en la valla ante la movilización de granaderos tras un breve enfrentamiento en el circuito interior del estadio.