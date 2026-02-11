México concentra 17 de 50 ciudades más violentas del mundo en ranking 2025; Culiacán, en sexto lugar

El ranking 2025 de las 50 ciudades más violentas del mundo ubicó a 17 ciudades de México dentro de la lista global, la cifra más alta por País, con dos urbes mexicanas entre las 10 con mayor tasa de homicidios a escala internacional, según un informe conjunto de organizaciones civiles difundido en 2025.

El documento colocó a Puerto Príncipe, Haití, como la ciudad más violenta del planeta, mientras advirtió sobre posibles irregularidades en el registro oficial de homicidios en territorio mexicano.

El listado fue presentado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal AC, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos AC y Misión Rescate México, que elaboraron el “Ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo 2025”.

En este ejercicio, México encabezó el número de ciudades incluidas, seguido por Colombia con ocho, Ecuador con siete, Brasil con seis, Sudáfrica con seis, Estados Unidos con tres y Guatemala, Haití y Trinidad y Tobago con una cada uno.

En total, 44 de las ciudades del ranking se localizaron en América y seis en África, con una tasa promedio conjunta de 58.19 homicidios por cada 100 mil habitantes, casi 10 veces por encima de la tasa mundial estimada en 5.2, y un acumulado de 41 mil 802 homicidios en una población de 71.8 millones de personas.

El informe señaló que Puerto Príncipe, Haití, se ubicó en el primer lugar de la lista por segundo año consecutivo, con una tasa de 197.43 homicidios por cada 100 mil habitantes, considerada la segunda más alta en la historia de este estudio, solo por debajo de la tasa de 283.58 homicidios por cada 100 mil habitantes registrada por Juárez, México, en 2010.

En segundo sitio quedó Babahoyo, Ecuador, con una tasa de 166.02 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que el top 10 se completó con Mandela Bay y Cape Town, en Sudáfrica; Machala, Quevedo, Manabí Centro, Guayaquil y Esmeraldas, en Ecuador; y Culiacán y Ciudad Obregón, en México.

En el caso de México, el ranking indicó que Culiacán, Sinaloa, se situó en la sexta posición mundial, con una tasa de 103.91 homicidios por cada 100 mil habitantes; mientras Ciudad Obregón, Sonora, se colocó en el noveno lugar, con una tasa de 90.81 homicidios por cada 100 mil habitantes.

El mismo reporte precisó que, aunque la mayoría de las ciudades mexicanas del listado presentaron tasas menores que en años previos, ello no representaría necesariamente una disminución real de la violencia letal.

Las 17 ciudades mexicanas incluidas en la edición 2025 del ranking fueron Culiacán, Ciudad Obregón, Manzanillo, Zamora, Colima, Acapulco, Irapuato, Juárez, Tijuana, Celaya, Cuernavaca, Uruapan, Chilpancingo, Centro (Tabasco), Chihuahua, Hermosillo y León.

El mismo estudio detalló que México se mantuvo como el País con mayor presencia de ciudades en la lista, a pesar de la salida de municipios como Benito Juárez (Cancún), Morelia, Tapachula y Zacatecas con respecto a ejercicios anteriores.

El documento también incorporó un análisis respecto a la calidad de las estadísticas oficiales de homicidio en México y sostuvo que existirían indicios de posibles operaciones para falsear datos con el propósito de mostrar una reducción de la violencia mayor a la real, particularmente en los años 2024 y 2025.

Como ejemplo, el informe citó al Estado de México, donde la fiscalía local reportó al Sistema Nacional de Seguridad Pública 2 mil 334 víctimas de homicidio doloso en 2024, mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía registró 3 mil 297, una diferencia de 41.26 por ciento, frente a un diferencial promedio de 10.67 por ciento entre 2018 y 2023.

Las organizaciones responsables del ranking añadieron que las cifras de personas desaparecidas no localizadas, que en su mayoría serían víctimas de asesinato según su planteamiento, no se integrarían a los registros de homicidios dolosos.

En esta línea, señalaron que, si se sumaran 23 mil 578 víctimas de desaparición forzada a los 33 mil 550 homicidios de 2024 reportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el total ascendería a 57 mil 128 personas asesinadas, lo que incrementaría de forma significativa las tasas de violencia en las ciudades mexicanas.

El informe subrayó además que la concentración de ciudades en países de América Latina y África reflejaría dinámicas de criminalidad asociadas a economías ilícitas, debilidades institucionales y conflictos armados internos, aunque no desarrolló un análisis detallado por país.

Al mismo tiempo, registró el ingreso al ranking de nuevas urbes como Babahoyo, Quevedo, Esmeraldas y Santo Domingo, en Ecuador; Buenaventura y Pereira, en Colombia; Hermosillo, en México; Pietermaritzburg, en Sudáfrica, y Guatemala, en Guatemala, mientras nueve ciudades, entre ellas las mexicanas Benito Juárez (Cancún), Morelia, Tapachula y Zacatecas, dejaron de formar parte del listado en 2025.

Según el documento, la permanencia de múltiples ciudades mexicanas entre las más violentas del mundo y las alertas sobre posibles inconsistencias en las estadísticas oficiales plantean la necesidad de revisar la calidad de los registros y la efectividad de las estrategias de seguridad.

Las organizaciones civiles que elaboraron el ranking sostuvieron que el seguimiento anual de estas tasas permitirá evaluar en los próximos años si las variaciones en las cifras reflejan cambios reales en la incidencia de homicidios o ajustes en los sistemas de medición.