NUEVA YORK._ México reiteró hoy su condena al “uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza contra la infraestructura civil y de medios de comunicación” e hizo un “llamado urgente a respetar el derecho internacional humanitario”.

En voz de Juan Ramón de la Fuente, Embajador permanente ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el país lamentó “las muertes de civiles, no pocos de ellos menores de edad, como resultado de los enfrentamientos recientes”. También expresó su rechazó a “todo acto que ponga en riesgo al seguridad de la población civil, sea palestina o israelí”.

Durante su intervención, el Embajador criticó que el Consejo de Seguridad de la ONU no se haya pronunciado por la violencia derivada de los recientes enfrentamientos entre las fuerzas israelíes y Hamas.

“Los ataques indiscriminados, la retórica incendiaria y las provocaciones no hacen más que alimentar la espiral de violencia. A pesar de que la situación en le terreno se se agrava, día a día, este Consejo todavía no ha sido capaz de pronunciarse. El Secretario General, diversas entidades internacionales y varios estados sí lo han hecho, algunos de ellos de manera muy clara y oportuna. Es lamentable que el Consejo de Seguridad no asuma su papel como uno de los principales garantes de la pasa y la seguridad internacional. Resulta imperativo para este consejo alzar una voz unida, tratar de poner fin a la violencia de los últimos días, llamó a la protección urgente de la población civil, tratar de poner fin a la violencia de los últimos días. al respeto irrestricto del derecho humanitario”, sentenció.

El país también condenó el “uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza” y “los ataques con cohetes y objetos incendiarios lanzados por Hamas y otras organizaciones contra Israel”.

“México hace un llamado a los líderes políticos y religiosos a abstenerse de incitar a las comunidades a la violencia, se requieren liderazgos que conduzcan a la distinción. Mi país se pronuncia contra toda medida que intente alterar el carácter y la composición demográfica d eJerusalén oriental, su carácter especial debe respetarse de conformidad con las resoluciones de la ONU”, finalizó.

Por la mañana, el secretario general de la ONU, António Guterres, exigió a israelíes y palestinos que detengan de forma inmediata los combates y vuelvan a la mesa de negociaciones para avanzar hacia la paz.

“La lucha debe terminar. Debe detenerse de inmediato. Los cohetes y morteros por un lado y los bombardeos aéreos y de artillería por el otro deben cesar”, dijo Guterres en la apertura de una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

El jefe de la organización advirtió que los combates pueden arrastrar a “israelíes y palestinos a una espiral de violencia con consecuencias devastadoras para las dos comunidades y para toda la región”.

“Tiene el potencial de desencadenar una crisis humanitaria y de seguridad incontenible y de fomentar aún más el extremismo, no sólo en los territorios palestinos ocupados e Israel, sino en la región en su conjunto”, insistió.

Guterres condenó tanto el alto número de bajas civiles entre los palestinos, incluidos muchas mujeres y niños, causados por los ataques aéreos de Israel en Gaza como las muertes de israelíes a causa de cohetes lanzados desde la Franja de Gaza.