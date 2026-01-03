México condena intervención militar de Estados Unidos en Venezuela

El Gobierno de México condenó las acciones militares ejecutadas por Estados Unidos contra objetivos en territorio de Venezuela. A través de un comunicado oficial, la administración federal denunció una violación directa al Artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y exigió el cese inmediato de cualquier acto de agresión contra el gobierno y el pueblo venezolanos.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hizo un llamado urgente al respeto del derecho internacional y a los principios fundamentales que rigen las relaciones entre Estados. La dependencia federal señaló que América Latina y el Caribe se mantienen como una zona de paz, por lo cual cualquier acción militar unilateral pone en grave riesgo la estabilidad de la región.
Respecto a la postura oficial, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se refirió específicamente al Artículo 2, párrafo 4, de la Carta de la ONU para fundamentar el rechazo mexicano. La mandataria nacional destacó el texto que obliga a los miembros de la organización a abstenerse “de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas”.
Sheinbaum Pardo instó a la ONU a intervenir de manera inmediata para desescalar las tensiones, facilitar el diálogo y generar las condiciones necesarias para una solución pacífica al conflicto. La Presidenta de la República enfatizó que la política exterior de México mantiene su vocación pacifista y el respeto a la soberanía de las naciones como ejes rectores ante la crisis actual.
“El Gobierno de México condena y rechaza enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por fuerzas armadas de los Estados Unidos de América”, dictó el pronunciamiento oficial. La SRE reiteró que la negociación es la única vía legítima para resolver las diferencias y manifestó su disposición para mediar en cualquier esfuerzo que contribuya a preservar la paz regional.
Como medida preventiva, la SRE informó que la Embajada de México en Venezuela mantendrá comunicación permanente con los ciudadanos mexicanos residentes en dicho país para brindarles asistencia. El Gobierno Federal puso a disposición los teléfonos de emergencia +58 412-2524675 y 0412-252-4675, así como el correo electrónico embvenezuela@sre.gob.mx para atender cualquier eventualidad derivada de la situación militar.
La titular del Poder Ejecutivo Federal reafirmó que la prioridad de su Administración es la protección de la integridad de los connacionales en el extranjero y la defensa del derecho internacional ante actos que vulneren la independencia política en el continente.