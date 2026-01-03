México condena intervención militar de Estados Unidos en Venezuela

El Gobierno de México condenó las acciones militares ejecutadas por Estados Unidos contra objetivos en territorio de Venezuela. A través de un comunicado oficial, la administración federal denunció una violación directa al Artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y exigió el cese inmediato de cualquier acto de agresión contra el gobierno y el pueblo venezolanos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hizo un llamado urgente al respeto del derecho internacional y a los principios fundamentales que rigen las relaciones entre Estados. La dependencia federal señaló que América Latina y el Caribe se mantienen como una zona de paz, por lo cual cualquier acción militar unilateral pone en grave riesgo la estabilidad de la región.

Respecto a la postura oficial, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se refirió específicamente al Artículo 2, párrafo 4, de la Carta de la ONU para fundamentar el rechazo mexicano. La mandataria nacional destacó el texto que obliga a los miembros de la organización a abstenerse “de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas”.