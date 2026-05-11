México continúa enviando ayuda humanitaria a Cuba ante bloqueo de EU; ‘hoy sale un barco’, confirma Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbuam confirmó que México continuará enviando ayuda humanitaria a Cuba ante el bloqueo energético que impuso el gobierno de Estados Unidos a la isla.

“Vamos a seguir enviando ayuda humanitaria. De hecho, el día de hoy sale un barco de ayuda humanitaria a Cuba. México siempre va a ser fraterno y solidario con todas las naciones del mundo y particularmente con Cuba”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

Sin embargo, al ser cuestionada sobre los envíos de petróleo a la isla, Sheinbaum indicó que Rusia envía hidrocarburos, por lo que su Gobierno se orientará a “otros apoyos humanitarios”.

Finalmente, la Presidenta recordó que la posición de México desde 1962 es la de terminar con el bloqueo de Estados Unidos a Cuba.

“Nosotros creemos en la autodeterminación de los pueblos y además está en la Constitución de México, la autodeterminación de los pueblos, y no estamos de acuerdo, nunca hemos estado de acuerdo desde el primer momento en 1962 cuando se planteó el bloqueo”, declaró.



México le cambia el petróleo a Cuba por ayuda humanitaria

Desde enero México dejó de enviar petróleo a Cuba debido a las presiones de Estados Unidos. El último cargamento estaba programado para llegar a mediados de ese mes; no obstante, no se realizó.

El País se había posicionado como el principal proveedor energético de la isla caribeña, desplazando a Venezuela, luego de que la administración del Presidente Dondald Trump desplegara busques en aguas venezolanas y capturara al Mandatario Nicolás Maduro.

Entre julio de 2023 y septiembre de 2025, el gobierno mexicano envió a Cuba barriles de crudo con un valor de 26 mil 900 millones de pesos, de acuerdo con una investigación publicada por Animal Político.

Sin embargo, en febrero Trump amenazó con aranceles a los países que suministren de hidrocarburos a Cuba, incluido México.

La decisión estadounidense fue califica como “muy injusta” por la Presidenta Sheinbaum, quien afirmó que se encontraba dialogando con Estados Unidos para reanudar los envíos.

En tanto, el Gobierno mexicano ha enviado buques con toneladas de ayuda humanitaria, que incluyen alimentos como frijol y leche en polvo, así como otros enseres e insumos indispensables para la vida cotidiana.