$!México crece 1.42% en el segundo trimestre, solo detrás de India en el G20, reporta la OCDE

La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó el resultado durante su conferencia matutina de este lunes y sostuvo que el desempeño de la economía será mejor durante los dos últimos trimestres del año.

El resultado representa un repunte respecto al primer trimestre del año, cuando la economía mexicana registró una variación negativa de 0.34 por ciento.

México registró un crecimiento de 1.42 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) durante el segundo trimestre de 2026, con lo que se ubicó en el segundo lugar entre las economías del G20, solo detrás de India, de acuerdo con el reporte trimestral de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“Segundo lugar de crecimiento económico en el segundo trimestre del 2026 y nos va a ir mejor en el tercer trimestre y en el cuarto trimestre”, señaló.



Líder regional en el T-MEC

De acuerdo con los datos de la OCDE, México se ubicó únicamente por debajo de India, cuya economía creció 1.79 por ciento durante el segundo trimestre. En el G20, después de México se ubicaron Indonesia, con un crecimiento de 1.3 por ciento; Turquía, con 1.1 por ciento; China, con 0.9 por ciento, y Canadá, con 0.82 por ciento.

El crecimiento mexicano también estuvo por encima de los resultados de Estados Unidos, cuya economía registró una variación trimestral de 0.37 por ciento.

De esta manera, dentro del área del T-MEC, México presentó la mayor tasa de crecimiento en el segundo trimestre, mientras que el agregado regional registró un avance de 0.50 por ciento.



Por encima del promedio global

El desempeño de México también superó los promedios registrados por distintos grupos de economías. Durante el segundo trimestre de 2026, el conjunto de países del G20 tuvo un crecimiento de 0.70 por ciento, mientras que el promedio de las economías de la OCDE fue de 0.60 por ciento.

En ese mismo periodo, la Zona Euro registró un crecimiento de 0.63 por ciento, la Unión Europea de 0.65 por ciento y el G7 de 0.35 por ciento. Estos datos corresponden a las tasas de variación trimestral del PIB real ajustadas por estacionalidad y calendario.



Evolución del PIB

El reporte de la OCDE muestra que el comportamiento de la economía mexicana había presentado variaciones durante los últimos trimestres. En el segundo trimestre de 2025, el PIB tuvo una variación de -0.02 por ciento, mientras que en el tercero registró -0.10 por ciento.

Posteriormente, en el cuarto trimestre de 2025, la economía mexicana creció 0.95 por ciento, pero volvió a registrar una variación negativa en los primeros tres meses de 2026, cuando el PIB cayó 0.34 por ciento.

Con el crecimiento de 1.42 por ciento registrado entre abril y junio de este año, México no solo revirtió la variación negativa del primer trimestre, sino que alcanzó su mayor tasa de crecimiento trimestral dentro de los periodos considerados en el reporte.



Desempeño en la OCDE y Latinoamérica

Además de su posición dentro del G20, México se ubicó en el séptimo lugar entre los 37 países miembros de la OCDE que contaron con datos disponibles para el segundo trimestre de 2026.

En esa clasificación, México quedó detrás de Irlanda, que registró un crecimiento de 10.18 por ciento; Israel, con 3.53 por ciento; Suiza, con 1.88 por ciento; Eslovenia, con 1.84 por ciento; Lituania, con 1.68 por ciento, y Suecia, con 1.56 por ciento.

Si se consideran los 44 países incluidos en el documento de la OCDE, México ocupó el octavo lugar general y fue el país latinoamericano con la mayor tasa de crecimiento entre los incluidos en la muestra.