México denuncia a ICE con el Departamento de Justicia de EU

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que ya presentó las denuncias en Estados Unidos por la muerte de 17 mexicanos por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

A través de una nota informativa, la Secretaría detalló que, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), promovió una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, cuya entrega se realizará por la Embajada de México en el país.

También indicó que el gobierno de México comenzó a presentar denuncias ante las fiscalías estatales, por medio de su Embajada en Estados Unidos y de su red consular.

Además, se enviaron escritos de cese y desistimiento (cease and desist) a los centros de detención donde han fallecido connacionales, lo que sería la primera acción formal para la eventual presentación de acciones civiles. Al respecto, se precisó que el primero fue enviado al centro de detención de Adelanto, California, en cuyas instalaciones han fallecido cuatro mexicanos.

“El objetivo de estos escritos es que cesen de inmediato las acciones u omisiones que derivaron en estas muertes, tales como impedir el acceso a atención médica pronta y expedita, así como la aplicación de políticas incompatibles con los estándares médicos y penitenciarios”, explicó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Finalmente, la SRE recordó que envió un documento al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, en el que se informa sobre la muerte de mexicanos bajo custodia de ICE.

Igualmente, solicita que la oficina del Alto Comisionado recabe información de las oficinas estadounidenses y “analice la compatibilidad de estos hechos con las obligaciones internacionales en la materia”.

El gobierno mexicano pidió que se formulen las recomendaciones correspondientes y se transmita el caso a los procedimientos especiales pertinentes del Consejo de Derechos Humanos.

“Estas acciones corresponden a la etapa de investigación, paso previo indispensable para el ejercicio de las acciones judiciales que procedan conforme a derecho”, indicó.

17 mexicanos murieron por agentes del ICE

El pasado 9 de julio, el canciller Roberto Velasco informó que 17 connacionales han muerto bajo custodia y durante operativos del ICE, por lo que adelantó que interpondría denuncias en Estados Unidos.

Detalló que, de los 17 connacionales que han muerto a manos de integrantes del ICE, 14 se encontraban bajo custodia y tres murieron durante operativos.

El último caso fue el de Lorenzo Salgado, quien fue asesinado por un agente estadounidense en Texas. Según la agencia, el hombre habría embestido un vehículo de ICE, ignoró órdenes verbales e intentó atropellar a un agente, por lo que un oficial disparó su arma; sin embargo, testigos contradicen dicha versión.

El abogado Hugo Balderas-Ibarra, que representa a dos de las tres personas que fueron detenidas en la intervención donde Lorenzo perdió la vida, aseguró que sus clientes: “confirmaron que en ningún momento hubo un agente de ICE directamente frente al vehículo. También confirmaron que los disparos vinieron desde los lados, no desde el frente, lo cual es inconsistente con la declaración de ICE”, dijo en conferencia de prensa.