México desplegará cerca de 100 mil efectivos de seguridad para el Mundial de Futbol 2026

Las autoridades federales de México anunciaron en Zapopan, Jalisco, el despliegue de cerca de 100 mil elementos de seguridad para resguardar las sedes y actividades vinculadas con la Copa Mundial de Futbol 2026, que se celebrará en las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey.

El General Román Villalvazo Barrios, Jefe del Centro de Coordinación para la Copa Mundial de Futbol 2026, informó que el dispositivo contempla la participación de 20 mil 734 efectivos de las Fuerzas Armadas, con preponderancia de la Guardia Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea, así como 58 mil 654 elementos de corporaciones de seguridad pública y 20 mil integrantes de empresas de seguridad privada, para una suma total de 99 mil 388 efectivos.

“Eso nos da una suma cercana a un poquito más de los 99 mil efectivos”, afirmó Villalvazo Barrios.

El plan de seguridad contempla la creación de tres fuerzas de tarea conjuntas, una por cada ciudad sede, además de siete agrupamientos adicionales en sedes alternas donde las selecciones nacionales realizarán sus entrenamientos.

El dispositivo incluirá 188 binomios canófilos especializados en detección de explosivos y drogas, más de 2 mil 100 vehículos militares, 378 vehículos de escolta y 24 aeronaves.

“Se autorizó la creación de tres fuerzas de tarea conjunta, una por cada sede mundialista: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey”, precisó.

En el caso de Guadalajara y Zapopan, Villalvazo Barrios indicó que se concentrarán alrededor de 17 mil 700 efectivos destinados exclusivamente a proteger aeropuertos, hoteles, centros de entrenamiento y el estadio sede del torneo.

El megaoperativo incorporará tecnología de vanguardia, entre la que destaca el uso de 3 mil 240 cámaras de videovigilancia con inteligencia artificial y reconocimiento facial, sistemas antidrones y drones de vigilancia, vigilancia aérea con radares y aeronaves interceptoras, escaneo al 100 por ciento de la carga mediante rayos X, barridos de seguridad química, biológica, radiológica, nuclear y de explosivos, así como equipos de ciberseguridad y monitoreo de amenazas en redes sociales, internet y dark web.

El esquema se organizará en cinturones de seguridad —inmediato, cercano, lejano y de refuerzo— alrededor de estadios, aeropuertos, hoteles, centros de entrenamiento y zonas de Fan Fest.

El vicealmirante Ramón Lara Romero, Comandante de la Fuerza de Tarea Mundial 2026 de la Secretaría de Marina, confirmó que la Armada de México aportará 12 mil 241 elementos para reforzar la vigilancia en puertos, aeropuertos y zonas estratégicas del País.

“Tendremos que prevenir, identificar y mitigar cualquier riesgo o amenaza contra las personas, el espacio aéreo y las aguas territoriales del mar mexicano”, señaló Lara Romero.

El despliegue naval incluirá patrullajes marítimos, control de embarcaciones turísticas mediante capitanías de puerto, evacuación aeromédica y la aplicación del Plan Marina ante situaciones de emergencia.

El operativo contempla además 40 filtros migratorios automatizados y 40 sistemas de validación documental en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como coordinación interinstitucional con autoridades de Estados Unidos, Canadá y la FIFA.

Las autoridades indicaron que se realizarán simulacros y ejercicios operativos a escala real previos al inicio del torneo.

El objetivo central del dispositivo, precisaron los mandos militares y navales, es garantizar condiciones de seguridad para los millones de visitantes nacionales e internacionales que se prevé arribarán a México durante la Copa Mundial de Futbol 2026.