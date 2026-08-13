México, entre 40 países señalados por EU por triangular productos chinos hacia su mercado

Unos cuarenta países, incluidos importantes socios comerciales de Washington, sirven como punto para reenviar productos, principalmente chinos, a Estados Unidos, como modo de eludir aranceles, según un informe de la Casa Blanca publicado el jueves.

Entre los mencionados figuran los vecinos México y Canadá. También la Unión Europea, Taiwán, India, Japón, Corea del Sur y Vietnam.

La práctica denunciada consiste en realizar el montaje final de los productos chinos en un país diferente para que no sean considerados como “hechos en China”, afirma el documento.

Esto permite a las empresas enviar productos terminados a Estados Unidos desde países con aranceles aduaneros más bajos, según el gobierno estadounidense.

El informe destaca que alrededor de cuarenta países “presentan un alto riesgo de reenvío” de productos, al ver allí una “red que opera tanto en líneas de producción como en líneas logísticas”.

Para Washington, esta práctica es ilegal.

“Desde hace años, China lleva a cabo una auténtica estafa mediante el reenvío de productos, enmascarando su origen durante el tránsito por unos cuarenta países, robándonos nuestro presupuesto en decenas de miles de millones de dólares”, acusó el asesor comercial de Donald Trump Peter Navarro durante una rueda de prensa telefónica.

“Un motor chino en un sillón reclinable vietnamita sigue siendo un motor chino y es un trabajo estadounidense destruido. El presidente Trump ha prometido poner fin a esta confiscación mediante aranceles más altos y una frontera mejor protegida”, añadió.

México, entre los principales puntos de riesgo

El informe ubica a México dentro del primer nivel de países considerados de mayor relevancia para esta red. Lo clasifica, junto con Canadá, la Unión Europea, India, Israel, Japón, Corea del Sur y Taiwán, como un “líder diversificado de escala”, categoría que agrupa a países con grandes volúmenes de mercancías vinculadas con China, bases industriales diversificadas y plataformas importantes de exportación hacia Estados Unidos.

El documento aclara que, en estos países, el riesgo de reenvío ilegal está mezclado con grandes volúmenes de comercio legítimo, por lo que la inclusión de México en la lista no significa que todas sus exportaciones hacia Estados Unidos sean consideradas producto de operaciones de transbordo ilegal.

La Casa Blanca utiliza el término “productos vinculados con China” para referirse a mercancías que no necesariamente son declaradas como originarias de ese país al ingresar a Estados Unidos, pero que presentan indicios de origen económico, control o contenido chino. Entre esos indicios menciona componentes fabricados en China, financiamiento o propiedad china, relaciones con proveedores o fabricantes chinos, etapas de producción realizadas en China y antecedentes de rutas comerciales que puedan sugerir un esquema de cambio de origen.

El informe señala que México puede ser utilizado tanto como plataforma de producción como dentro de las rutas logísticas mediante las cuales mercancías vinculadas con China llegan al mercado estadounidense. Entre las prácticas que, de acuerdo con el documento, pueden utilizarse para ocultar el origen están el ensamblaje ligero, acabado, pruebas, integración de componentes, etiquetado, empaquetado, almacenamiento, consolidación de mercancías, cambios en la documentación, reemisión de facturas y reexportación.

Uno de los mecanismos que destaca el reporte es el aprovechamiento de las diferencias arancelarias. En el caso de México y Canadá, plantea como ejemplo que mercancías chinas que originalmente enfrentarían aranceles específicos podrían, mediante una declaración indebida de origen y un supuesto cumplimiento del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), llegar a obtener un tratamiento arancelario mucho menor o incluso de cero.

El documento señala que este diferencial puede generar suficientes ganancias para financiar instalaciones de ensamblaje ligero, operaciones de reempaque e infraestructura logística destinadas, según su descripción, más al cambio de origen y la evasión arancelaria que a una transformación sustancial de las mercancías.

México aparece en una estimación de 67 mil millones de dólares

Uno de los datos más relevantes del informe es una estimación del Departamento de Comercio estadounidense que identifica a México, India y Vietnam como los principales puntos de tránsito analizados.

De acuerdo con el reporte, la Oficina de Análisis de Comercio y Economía (OTEA, por sus siglas en inglés) calculó que aproximadamente 67 mil millones de dólares en mercancías destinadas a Estados Unidos fueron reenviadas desde China a través de esos tres países durante 2025. El análisis estimó que esas operaciones pudieron representar alrededor de 28 mil millones de dólares en ingresos arancelarios que dejaron de recaudarse.

La Casa Blanca advierte, sin embargo, que esa cifra no equivale a una medición de todo el comercio ilegal a través de México. Se trata de una estimación basada en un método de identificación particularmente estricto, que buscó coincidencias exactas entre productos de ocho dígitos del Sistema Armonizado importados desde China y posteriormente exportados a Estados Unidos desde una misma región durante el mismo trimestre.

El propio informe señala que la estimación de 67 mil millones de dólares corresponde únicamente a los tres principales puntos de tránsito identificados bajo ese método y que constituye una comprobación adicional frente a una estimación más amplia de 109 mil millones de dólares en transferencias comerciales de productos anteriormente adquiridos en China.

El reporte también sostiene que, para mercancías que pasan por México o Canadá y son presentadas indebidamente como elegibles para el T-MEC, la diferencia entre el arancel que enfrentarían como productos chinos y el que pagarían al ingresar como mercancías provenientes de esos países puede ser particularmente elevada. La Casa Blanca utiliza como referencia diferencias arancelarias de 25, 35 y 45% para calcular el posible impacto de estas operaciones.

Guanajuato y Querétaro, una de las rutas señaladas

El informe identifica específicamente al corredor industrial Guanajuato-Querétaro como un posible punto de concentración de mercancías vinculadas con China.

En su apartado sobre las rutas de productos y los sectores estadounidenses potencialmente afectados, la Casa Blanca señala que ese corredor mexicano puede funcionar como punto de tránsito para motores eléctricos, generadores, transformadores y convertidores estáticos, correspondientes a las fracciones 8501 a 8504 del Sistema Armonizado.

Según el documento, esos flujos podrían generar presión sobre las industrias estadounidenses de motores y componentes ubicadas en Detroit, Grand Rapids e Indianapolis.

La propia tabla del informe presenta a Guanajuato-Querétaro como un corredor mexicano asociado con esos productos y vincula su posible impacto con esas tres zonas industriales de Estados Unidos. La Casa Blanca aclara que estas comparaciones son ilustrativas y forman parte de un ejercicio que relaciona categorías de productos con las regiones estadounidenses donde se fabrican bienes iguales o similares.

El documento no presenta, en ese apartado, una cifra específica de cuánto de las exportaciones mexicanas de esos productos sería ilegal ni afirma que toda la producción del corredor Guanajuato-Querétaro tenga origen chino. Su señalamiento es que esa zona constituye un posible punto de concentración dentro de las rutas que el gobierno estadounidense considera de riesgo.

Con información de AFP.