$!México envía 814 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba en medio de presiones de EU

El gobierno de México envió a Cuba 814 toneladas de víveres en medio de las presiones de Donald Trump para que el país deje de apoyar a la isla, que enfrenta un bloqueo comercial por parte de Estados Unidos desde hace décadas.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el gobierno mexicano envió a Cuba 814 toneladas de carne, leche en polvo, leche líquida, galletas, frijol, arroz, atún en agua, sardina y aceite vegetal, así como artículos de higiene personal.
Los víveres zarparon este domingo 8 de febrero en dos buques desde el Puerto de Veracruz hacia Cuba, y se tiene previsto que lleguen a la isla en unos cuatro días.
El primer buque, identificado como Papaloapan, zarpó a las 08:00 horas con 536 toneladas de alimentos de primera necesidad, mientras el segundo buque, conocido como Isla Holbox, salió de México a mediodía con poco más de 277 toneladas de leche en polvo.
Envío de ayuda reafirma “principios humanistas”, dice SRE
El envío de estos víveres ocurre pocos días después de que el presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva que amenaza con imponer aranceles a los países que envíen petróleo a Cuba.
Esta medida afecta a México porque, entre julio de 2023 y septiembre de 2025, el gobierno mexicano envió a Cuba barriles de crudo con un valor de 26 mil 900 millones de pesos, de acuerdo a una investigación publicada por Animal Político.
Luego del veto de Trump sobre el envío de petróleo a Cuba, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno mexicano buscará la forma de seguir apoyando a la isla.
La SRE señaló en un comunicado que con el envío de víveres “el Gobierno de México reafirma los principios humanistas y la vocación solidaria que lo guían así como su compromiso con la cooperación internacional entre pueblos, sobre todo con quienes en situaciones de emergencia y vulnerabilidad, requieren ayuda humanitaria. Cuba y México somos pueblos hermanos, herederos de una larga historia solidaria que hoy honramos”.
Según la dependencia federal, el envío de víveres a la isla forma parte de un programa de apoyo que también se ha dado a California, Estados Unidos, por problemas de incendios; a Texas por inundaciones que ha padecido, y a distintos países latinoamericanos que han sido azotados por fenómenos naturales.