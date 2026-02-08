$!México envía 814 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba en medio de presiones de EU

El gobierno de México envió a Cuba 814 toneladas de víveres en medio de las presiones de Donald Trump para que el país deje de apoyar a la isla, que enfrenta un bloqueo comercial por parte de Estados Unidos desde hace décadas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el gobierno mexicano envió a Cuba 814 toneladas de carne, leche en polvo, leche líquida, galletas, frijol, arroz, atún en agua, sardina y aceite vegetal, así como artículos de higiene personal.

Los víveres zarparon este domingo 8 de febrero en dos buques desde el Puerto de Veracruz hacia Cuba, y se tiene previsto que lleguen a la isla en unos cuatro días.

El primer buque, identificado como Papaloapan, zarpó a las 08:00 horas con 536 toneladas de alimentos de primera necesidad, mientras el segundo buque, conocido como Isla Holbox, salió de México a mediodía con poco más de 277 toneladas de leche en polvo.