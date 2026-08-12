México enviará 58.5 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras sismo

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que México enviará 58.5 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia, tras el sismo de magnitud 7.4 que devastó diversas zonas de ese país sudamericano.

Desde Palacio Nacional, detalló que partieron dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles rumbo al municipio colombiano de Pereira, con 854 despensas a bordo, carga equivalente a 19.5 toneladas.

Precisó que el envío se realizará durante tres días —12, 13 y 14 de agosto de 2026— y que las 58.5 toneladas comprenderán 2 mil 562 despensas, además de agua y medicamentos.

Sheinbaum Pardo agregó que elementos del Ejército Mexicano apoyarán en las labores que solicite el Gobierno de Colombia.

Respecto a la situación de los integrantes del equipo infantil de futbol Leyendas Obeliz, de Tijuana, Baja California, que quedó varado en territorio colombiano tras el movimiento telúrico, la presidenta de la República señaló que ya se estableció comunicación con ellos y que se trabaja para lograr su retorno a México a la brevedad.

“El problema es el aeropuerto que no está funcionando en este momento, está, hasta cierto punto, aislada esta población, pero hay contacto con ellos para que puedan lo más pronto posible”, expresó.