México enviará 7 plantas de luz y un barco con insumos a Venezuela como apoyo tras los sismos, confirma Sheinbaum

Los envíos se realizarán luego de que el responsable del grupo que va por parte de la Secretaría de la Defensa se reuniera con autoridades, tanto militares como civiles, de Venezuela, para conocer qué necesidades tienen en el país, de acuerdo con lo informado por la Presidenta Sheinbaum.

Además, indicó que la Secretaría de Marina está preparando el envío de un barco que transportará los víveres e insumos recolectados por distintas instituciones, incluyendo la propia embajada de Venezuela en México.

Durante su conferencia de prensa matutina, la Mandataria detalló que hoy se enviarán las siete plantas de luz que partirán en un avión para llegar allá “de emergencia”.

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que México enviará plantas de luz y un barco con ayuda humanitaria para Venezuela como apoyo tras los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que provocaron la muerte de al menos mil 719 personas.

Binomio canino colabora en las acciones de rescate en Venezuela.

Binomio canino colabora en las acciones de rescate en Venezuela.

Tras los sismos del pasado 24 de junio, el gobierno de México envió un contingente de 261 efectivos de las Fuerzas Armadas, entre los que se encontraban 240 elementos del Ejército Mexicano, 11 miembros de la Fuerza Aérea Mexicana y 10 integrantes de la Guardia Nacional.

Entre el personal se encuentran médicos, camilleros, enfermeros y especialistas en labores de búsqueda y rescate urbano, además de 18 binomios caninos.

Las fuerzas mexicanas también llevaron consigo a Venezuela 4.4 toneladas de herramienta y equipo especializado y 2.7 toneladas de insumos médicos de primera necesidad, de acuerdo con lo que informó la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado.



Ejército mexicano rescata a un niño en Venezuela

Los integrantes del ejército mexicano que fueron enviados a Venezuela conforman el agrupamiento “Yumare”, el cual ya logró hacer un rescate en el país sudamericano.

Se trató de un niño de aproximadamente 9 años que fue rescatado entre los escombros de un edificio en la localidad de Caraballeda, en La Guaira, uno de los estados más afectados por los sismos.

Hasta el pasado 27 de junio, el agrupamiento había conseguido recuperar 20 cuerpos de entre los escombros y había proporcionado 200 consultas médicas en la zona afectada.



Tareas de rescate continúan en Venezuela

Las operaciones de rescate y ayuda continuaban en Venezuela tras el doble terremoto que dejó decenas de miles de desaparecidos y al menos mil 700 muertos, mientras agencias de la ONU avisaron de escasez de alimentos y riesgo de enfermedades.

La NASA estimó que más de 58 mil edificios resultaron probablemente dañados o destruidos por los terremotos que asolaron el norte de Venezuela, según una evaluación preliminar de datos satelitales.

Mientras se apagan las esperanzas de encontrar vida bajo los escombros pasados cinco días de la sacudida, la atención humanitaria vira hacia ayudar a las muchas personas que se quedaron sin hogar.