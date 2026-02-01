México enviará ayuda humanitaria a Cuba, dice Sheinbaum; rechaza haber hablado con Trump sobre suministro de petróleo a la isla

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno de México planea enviar ayuda humanitaria a Cuba durante la semana, en respuesta a las necesidades básicas que enfrenta la población de la isla, esto mientras continúan las gestiones diplomáticas relacionadas con el suministro de petróleo.

Durante un acto en Guaymas, Sonora, la mandataria explicó que el envío busca atender las carencias más urgentes, y que la ayuda contemplada no se limita a alimentos, sino también a enseres e insumos indispensables para la vida cotidiana.

“Estamos haciendo ya todos los trabajos para poder enviar mientras tanto ayuda humanitaria que requiere el pueblo cubano, de otros enseres, otros insumos fundamentales”, afirmó.

De acuerdo con el gobierno federal, el envío se realizará a través de la Secretaría de Marina, mientras se analiza por la vía diplomática la posibilidad de suministrar petróleo a la isla. La presidenta subrayó que el objetivo central es evitar una crisis humanitaria y atender a la población.

En ese contexto, Sheinbaum insistió en que la postura de México, como lo mencionó en días pasados el canciller Juan Ramón de la Fuente, se mantiene en el terreno humanitario.

Sheinbaum dice no haber hablado con Trump sobre envíos de petróleo a Cuba

En el mismo evento, la presidenta negó que haya abordado con el presidente de Estados Unidos el envío de petróleo mexicano a la isla, esto luego de las recientes declaraciones del mandatario sobre el tema: “no hablamos nunca con el Presidente (Donald) Trump del tema del petróleo con Cuba”.

Según Sheinbaum, el tema sí fue mencionado en una conversación entre de la Fuente y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Sheinbaum indicó que, a partir de ese diálogo, México continúa explorando “todas las vías diplomáticas” para poder enviar combustible por razones humanitarias.

Las declaraciones de la presidenta contrastan con lo dicho por Trump, quien aseguró que solicitó directamente a Sheinbaum suspender los envíos de petróleo a Cuba y que su petición fue atendida.

El señalamiento ocurrió días después de que Trump firmara un decreto para imponer aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba, medida que se da en un contexto de mayor tensión entre Washington y La Habana. En ese escenario, México se había consolidado en 2025 como el principal proveedor de crudo de la isla.